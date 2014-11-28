به گزارش خبرنگار مهر، ورزش یکی از نیازهای اساسی جانعه امروز ما است که نقش بسیار مهمی در جلوگیری از به انحراف رفتن جوانان دارد و نیاز است که زمینه برای توسعه ورزش در نقا مختلف کشور فراهم شود.

شهرستان دشتستان به عنوان بزرگترین شهرستان استان بوشهر با مشکلات زیادی در زمینه زیرساخت‌های ورزشی روبرو است و ضعف‌هایی در زمینه زیرساخت‌های ورزشی در نقاط مختلف این شهرستان مشاهده می‌شود.

کمبود ورزشگاه، کمبود سالن‌های ورزشی، کمبود زیرساخت‌های ورزشی روستایی، کمبود ساختمان‌های اداری ورزشی و . . . بخشی از مشکلات ورزشی در شهرستان دشتستان است که نیاز است به خوبی مورد توجه قرار بگیرد.

طرح‌های نیمه تمام متعددی در شهرستان دشتستان وجود دارد که نیازمند تامین اعتبارات مورد نیاز است و باید مسئولان زمینه را برای تخصیص این اعتبارات فراهم سازند تا شاهد رونق بیشتر ورزش دشتستان باشیم.

ورزشکاران دشتستان با کمبود فضای ورزشی روبرو هستند

یکی از ورزشکاران شهرستان دشتستان به خبرنگار مهر گفت: هر چند در گذشته ورزش دشتستان در سطح استان و کشور حرف‌های بسیار زیادی برای گفتن داشت ولی درسال‌های اخیر شاهد مشکلات زیادی در عرصه ورزش این شهرستان هستیم.

هادی ملک‌پور با انتقاد از کمبود زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان دشتستان، تصریح کرد: در شهر برازجان کمبود فضاهای ورزشی به شدت احساس می‌شود و علی‌رغم اینکه تعداد زیادی تیم ورزشی در این شهرستان وجود دارد ولی کمبودهایی برای تمرین و مسابقات را شاهدیم.

یکی دیگر از ورزشکاران دشتستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه در سطح شهرستان دشتستان به عنوان مرکز شهرستان دشتستان زمین‌های مناسب برای انجام ورزش کم است و فضای خوبی را در اختیار نداریم.

عباس شفیعی اضافه کرد: ما در شهر آب‌پخش هستیم و این شهر تنها یک زمین چمن دارد و این زمین چمن نیز وضعیت مناسبی ندارد و نیاز است که مسئولان به فکر ایجاد یک زمین چمن جدید برای شهر آب‌پخش باشند.

زیرساخت‌های ورزشی دشتستان توسعه می‌یابد

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتستان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: کمبودهایی در زمینه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان دشتستان وجود دارد که پیگیر رفع این مشکلات هستیم و امیدواریم با حمایت مسئولان به خواسته‌های خود دست یابیم.

نادر آزاده اضافه کرد: ورزش شهرستان دشتستان به علت برخی مشکلات به ویژه در زمینه زیرساخت‌های ورزشی از رونق افتاده است و باید طرح‌های مناسب ورزشی در نقاط مختلف شهرستان طراحی و اجرا شود.

وی با اشاره به تلاش برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام ورزشی در شهرستان دشتستان، تصریح کرد: تکمیل طرح‌های نیمه تمام ورزشی می‌تواند نقش مهمی در بهبود فضاهای ورزشی داشته باشد و باید در این زمینه تلاش جدی صورت بگیرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتستان افزود: پیگیری‌های بسیار زیادی برای جذب اعتبار برای تکمیل پروژه‌های ورزشی داشته‌ایم که نماینده دشتستان نیز همکاری بسیار خوبی را در این زمینه داشته است.

وی تاکید کرد: در زمینه تکمیل طرح‌های نیمه تمام ورزشی نیز تلاش داریم تا ابتدا طرح‌هایی که پیشرفت بیشتری را دارند تکمیل کنیم تا از اعتباراتی که دراختیار داریم بتوانیم بهترین استفاده را کنیم.

لزوم استفاده از ظرفیت‌های صنایع برای توسعه ورزش دشتستان

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه در برخی از محلات دشتستان به ویژه در شهر برازجان شاهد کمبودهای ورزشی هستیم که باید شاهد توسعه همه جانبه زیرساخت‌های ورزشی باشیم.

حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد به کمبودهای ورزشی در محلات علی آباد و حسین آباد برازجان اشاره کرد و افزود: بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی را با توسعه برنامه‌های ورزشی می‌توان رفع کرد که نیاز است تا ابزار مناسب برای این مهم فراهم شود.

وی بر لزوم توجه جدی مسئولان استانی به موضوع ورزش در شهرستان دشتستان تاکید کرد و بیان داشت: باید زیرساخت‌های مورد نیاز ورزش شهرستان دشتستان تامین شود تا شاهد رونق مجدد ورزش در این شهرستان باشیم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی به نشست خود با معاون وزیر ورزش و جوانان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در این نشست بر لزوم توجه بیشتر به ورزش شهرستان و همچنین جذب اعتبار برای اجرای طرح‌های ورزشی تاکید کردیم.

وی افزود: صنایع ظرفیت بسیار مهمی برای توسعه ورزش در نقاط مختلف هستند و باید از مشارکت صنایع برای کمک به ورزش دشتستان استفاده کنیم.

تکمیل طرح‌های نیمه تمام ورزشی دشتستان در اولویت است

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اطلاعات لازم را نسبت به مشکلات ورزش در نقاط مختلف استان بوشهر جمع آوری می‌کنیم تا بتوانیم تصمیمات مناسبی برای رفع این مشکلات و تامین نیازهای ورزش استان بگیریم.

احمد بهروزیان فر اضافه کرد: دشتستان دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه ورزش است و ما نیز در سطح استان نگاه ویژه‌ای به این شهرستان داریم و برای رفع مشکلات ورزش شهرستان دشتستان از همه امکانات و ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه شایسته نیست که شهرستان دشتستان از داشتن ساختمان اداره ورزش و جوانان محروم باشد، تاکید کرد: ایجاد ساختمان و تخصیص خودرو به اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتستان را در برنامه خود داریم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با بیان اینکه تکمیل طرح‌های نیمه تمام ورزشی دشتستان در اولویت است، افزود: امیدواریم با تکمیل فضاهای ورزشی در دشتستان، بخشی از مشکلات زیرساختی ورزش دشتستان مرتع شود.

وی تاکید کرد: در بسیاری از استان‌ها شاهدیم که صنایع کمک بسیار زیادی را برای ورزش دارند و کمک‌های خوبی به ورزشکاران ارائه می‌کنند و در استان نیز باید این فرصت را فراهم کنیم.