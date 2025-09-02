استقرار تیم سیار انتقال خون در کنگاور برای اهدای خون

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: با هدف تسهیل در دسترسی مردم نوع‌دوست شهرستان کنگاور به پایگاه‌های اهدای خون، تیم خونگیری این اداره‌کل روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ در این شهرستان مستقر خواهد شد.

وی افزود: حضور این تیم از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در کنگاور برنامه‌ریزی شده است تا هموطنان نیکوکار و علاقه‌مند به اهدای خون بتوانند با حضور در محل تعیین‌شده، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تقدیر از مردم نوع‌دوست کنگاور، گفت: مردم این شهرستان همواره در عرصه‌های مختلف یاری‌رسان همنوعان خود بوده‌اند و انتظار می‌رود با حضور گسترده در این برنامه، بار دیگر نقش‌آفرینی پررنگی در نجات جان بیماران نیازمند ایفا کنند.

میرزاده تأکید کرد: نیاز به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است و بیماران خاص، مادران باردار، کودکان و مصدومان حوادث جاده‌ای همواره به این ذخایر حیاتی نیاز دارند. از این رو، مشارکت شهروندان در برنامه‌های اهدای خون اهمیت بسیاری دارد.

به گفته وی، اداره‌کل انتقال خون استان کرمانشاه تلاش دارد با برگزاری چنین برنامه‌هایی، ضمن تسهیل دسترسی مردم در شهرستان‌ها، فرهنگ اهدای خون مستمر و داوطلبانه را نیز بیش از پیش در جامعه گسترش دهد.