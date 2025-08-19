مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام برنامه استقرار تیم سیار خونگیری در شهرستان کنگاور اظهار کرد: به اطلاع مردم شریف و نوعدوست این شهرستان میرسانیم که تیم خونگیری ادارهکل انتقال خون استان روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه در کنگاور مستقر خواهد شد.
وی افزود: زمان اجرای این طرح از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت و همه شهروندان عزیز میتوانند با حضور در محل تعیینشده، در این اقدام انساندوستانه مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت اهدای خون تصریح کرد: هر واحد خون میتواند نجاتبخش جان انسانی باشد و حضور پرشور مردم در این برنامه، تضمینکننده تأمین نیازهای حیاتی بیماران استان و حتی منطقه است.
میرزاده یادآور شد: اهدای خون، اقدامی ایثارگرانه و نجاتبخش است که علاوه بر تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی، روحیه تعاون و مسئولیتپذیری اجتماعی مردم را به نمایش میگذارد.
وی در پایان با قدردانی از مردم کنگاور که همواره در برنامههای اهدای خون مشارکت فعال دارند، گفت: امیدواریم با استقبال گسترده شهروندان، این برنامه بار دیگر به الگویی از همدلی و نوعدوستی در استان کرمانشاه تبدیل شود.
