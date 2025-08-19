  1. استانها
استقرار تیم سیار خون‌گیری در شهرستان کنگاور

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار خون‌گیری در شهرستان کنگاور خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام برنامه استقرار تیم سیار خون‌گیری در شهرستان کنگاور اظهار کرد: به اطلاع مردم شریف و نوع‌دوست این شهرستان می‌رسانیم که تیم خون‌گیری اداره‌کل انتقال خون استان روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه در کنگاور مستقر خواهد شد.

وی افزود: زمان اجرای این طرح از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت و همه شهروندان عزیز می‌توانند با حضور در محل تعیین‌شده، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت اهدای خون تصریح کرد: هر واحد خون می‌تواند نجات‌بخش جان انسانی باشد و حضور پرشور مردم در این برنامه، تضمین‌کننده تأمین نیازهای حیاتی بیماران استان و حتی منطقه است.

میرزاده یادآور شد: اهدای خون، اقدامی ایثارگرانه و نجات‌بخش است که علاوه بر تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی، روحیه تعاون و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مردم را به نمایش می‌گذارد.

وی در پایان با قدردانی از مردم کنگاور که همواره در برنامه‌های اهدای خون مشارکت فعال دارند، گفت: امیدواریم با استقبال گسترده شهروندان، این برنامه بار دیگر به الگویی از همدلی و نوع‌دوستی در استان کرمانشاه تبدیل شود.

