توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند همکاری دولت و بخش خصوصی است

قم- امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای رفع چالش‌های ناترازی انرژی، آینده‌نگری در اجرای طرح‌های زیربنایی را از الزامات پیشرفت کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عصر سه شنبه در آئین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی «رزاق» در قم، با تبریک فرارسیدن ایام امامت حضرت ولی‌عصر (عج) و هفته دولت، اظهار کرد: این طرح حاصل تلاش و همت مشترک مسئولان، فعالان اقتصادی و صنعتگران است که توانسته‌اند در مسیر تأمین انرژی پاک گام بردارند.

وی با قدردانی از پیگیری‌های استانداری قم، سپاه و سایر دستگاه‌های اجرایی در راه‌اندازی این پروژه، تصریح کرد: آموزه‌های اسلامی بر تعاون و همکاری برای حل مشکلات جامعه تأکید ویژه دارد.

وی افزود: امروز کشور با معضلاتی همچون کمبود منابع انرژی و پیامدهای خشکسالی روبه‌رو است و تنها با تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی می‌توان از این موانع عبور کرد.

امام جمعه قم با اشاره به اهمیت آینده‌نگری در مدیریت کلان کشور گفت: در نگاه اسلامی، جامعه همواره به سوی آینده‌ای روشن و تحقق عدالت جهانی در حرکت است.

وی اضافه کرد: مدیران اجرایی نیز باید در برنامه‌ریزی‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی، رویکردی بلندمدت اتخاذ کنند تا نسل‌های آینده از ثمرات آن بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت انرژی‌های نوین گامی در جهت توسعه پایدار است، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در این بخش علاوه بر کاهش وابستگی به منابع فسیلی، به بهبود شرایط زیست‌محیطی نیز کمک خواهد کرد.

آیت‌الله حسینی بوشهری در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های استاندار قم و مجموعه همکاران وی در پیشبرد پروژه‌های کلان استان ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت‌های رهبر معظم انقلاب و اهتمام مسئولان ملی و استانی، روند توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور سرعت بیشتری بگیرد.

