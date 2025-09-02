به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عصر سه شنبه در آئین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی «رزاق» در قم، با تبریک فرارسیدن ایام امامت حضرت ولیعصر (عج) و هفته دولت، اظهار کرد: این طرح حاصل تلاش و همت مشترک مسئولان، فعالان اقتصادی و صنعتگران است که توانستهاند در مسیر تأمین انرژی پاک گام بردارند.
وی با قدردانی از پیگیریهای استانداری قم، سپاه و سایر دستگاههای اجرایی در راهاندازی این پروژه، تصریح کرد: آموزههای اسلامی بر تعاون و همکاری برای حل مشکلات جامعه تأکید ویژه دارد.
وی افزود: امروز کشور با معضلاتی همچون کمبود منابع انرژی و پیامدهای خشکسالی روبهرو است و تنها با تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی میتوان از این موانع عبور کرد.
امام جمعه قم با اشاره به اهمیت آیندهنگری در مدیریت کلان کشور گفت: در نگاه اسلامی، جامعه همواره به سوی آیندهای روشن و تحقق عدالت جهانی در حرکت است.
وی اضافه کرد: مدیران اجرایی نیز باید در برنامهریزیها و اجرای پروژههای عمرانی و زیربنایی، رویکردی بلندمدت اتخاذ کنند تا نسلهای آینده از ثمرات آن بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت انرژیهای نوین گامی در جهت توسعه پایدار است، خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در این بخش علاوه بر کاهش وابستگی به منابع فسیلی، به بهبود شرایط زیستمحیطی نیز کمک خواهد کرد.
آیتالله حسینی بوشهری در پایان ضمن تقدیر از تلاشهای استاندار قم و مجموعه همکاران وی در پیشبرد پروژههای کلان استان ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایتهای رهبر معظم انقلاب و اهتمام مسئولان ملی و استانی، روند توسعه زیرساختهای حیاتی کشور سرعت بیشتری بگیرد.
