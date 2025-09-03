استخدام و تبدیل وضعیت ۱۲۱۹ نفر در ادارات لرستان

سمانه حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال گذشته، ۸۹۶ نفر را از طرق فرایندهای ایثارگری در استان تبدیل وضعیت کرده‌ایم.

وی عنوان کرد: همچنین ۱۷۲ نفر نیز از طریق آزمون ایثارگران و همچنین دستگاه‌های اجرایی و هیئت‌علمی‌ها در دستگاه‌های دولتی استان استخدام شده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با بیان اینکه همچنین ۹۴ نفر را از رسمی آزمایشی به رسمی در دستگاه‌های اجرایی قطعی کرده‌ایم، گفت: ۵۷ نفر نیز بارأی دیوان در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار شده‌اند.

حسن‌پور، تصریح کرد: سرجمع استخدام‌ها و تبدیل وضعیت‌ها در دستگاه‌های اجرایی استان هزار و ۲۱۹ نفر بوده است.

وی یادآور شد: تا کنون سه هزار و ۷۵۲ ایثارگر در بدنه دستگاه‌های اجرایی استان رسمی قطعی شده‌اند.