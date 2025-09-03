  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۰۰

استخدام و تبدیل وضعیت ۱۲۱۹ نفر در ادارات لرستان

استخدام و تبدیل وضعیت ۱۲۱۹ نفر در ادارات لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان از استخدام و تبدیل وضعیت هزار و ۲۱۹ نفر در دستگاه‌های اجرایی این استان خبر داد.

سمانه حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال گذشته، ۸۹۶ نفر را از طرق فرایندهای ایثارگری در استان تبدیل وضعیت کرده‌ایم.

وی عنوان کرد: همچنین ۱۷۲ نفر نیز از طریق آزمون ایثارگران و همچنین دستگاه‌های اجرایی و هیئت‌علمی‌ها در دستگاه‌های دولتی استان استخدام شده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با بیان اینکه همچنین ۹۴ نفر را از رسمی آزمایشی به رسمی در دستگاه‌های اجرایی قطعی کرده‌ایم، گفت: ۵۷ نفر نیز بارأی دیوان در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار شده‌اند.

حسن‌پور، تصریح کرد: سرجمع استخدام‌ها و تبدیل وضعیت‌ها در دستگاه‌های اجرایی استان هزار و ۲۱۹ نفر بوده است.

وی یادآور شد: تا کنون سه هزار و ۷۵۲ ایثارگر در بدنه دستگاه‌های اجرایی استان رسمی قطعی شده‌اند.

کد خبر 6578102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها