به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل موزه هنرهای معاصر تهران، در راستای گسترش ارتباط مستمر و پویا با نسل جوان و پاسخ به علاقهمندیهای نوگرایانه آنها، موزه هنرهای معاصر تهران از آغاز فعالیت رسمی کانون جوانان موزه خبر داد و از علاقهمندان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال برای عضویت دعوت کرد.
این کانون با هدف ایجاد بستری برای گفتگو، آموزش، تجربههای خلاق و ارتقای شناخت عمومی نسبت به فرهنگ و هنر معاصر تشکیل شده است.
در راستای وظایف آموزشی و ترویجی خود در جامعه معاصر ایران و برای ارتباط با نسلهای جدید و آگاهیبخشی آنها با هنرهای معاصر، کانون جوانان موزه مأموریت خود را بر سه محور استوار کرده است:
آموزش و آگاهیبخشی: فراهم کردن کارگاهها، نشستها و برنامههای آموزشی ویژه جوانان در زمینه هنر معاصر و تاریخ هنر.
ارتباط و مشارکت: ایجاد فضایی برای تعامل میان جوانان و هنرمندان، پژوهشگران و کیوریتورها، تا نسل تازه مخاطبان نقش فعالتری در حیات موزه ایفا کنند و بهعنوان نمایندهای برای بیان دیدگاهها و دغدغههای نسل جوان در این نهاد فرهنگی حضور داشته باشند.
پرورش خلاقیت و نوآوری: حمایت از ایدهها و فعالیتهای هنری جوانان در قالب پروژهها و رویدادها، در پیوند با رویکردها و برنامههای موزه.
