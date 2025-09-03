اجلاسیه شهدای ورزش، جوانان و دفاع مقدس فردا در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا اصلاحی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید استان گیلان با شعار «پرچمدار توحید، حماسه و مقاومت»، اظهار کرد: در قالب این کنگره و اجلاسیه، به پاسداشت قهرمانان غیرتمند متعهد که پرچم ارزش‌ها را به‌دست گرفتند، برنامه‌های متعددی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: مردم غیور گیلان همواره در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی پیشتاز بوده‌اند. این در حالی است که شهدای ورزشکار استان نیز همت خود را در میادین ورزشی و جبهه‌ای به نمایش گذاشتند و نام خود را در تاریخ این دیار ماندگار کردند.

سرهنگ اصلاحی یادآور شد: اجلاسیه شهدای ورزش، جوانان و دفاع مقدس به‌منظور بزرگداشت ظرفیت‌های ایثارگری ورزشکاران برگزار می‌شود و نه‌تنها نمادی از یادواره نیست، بلکه فرصت شایسته‌ای است برای تأکید بر مسئولیت اجتماعی و فرهنگ شهادت در میان ورزشکاران.

وی تصریح کرد: حضور پرشور خانواده‌های شهدا و شخصیت‌های ورزشی در این مراسم، پیوند نسل‌های گذشته و آینده را در مسیر افتخار و مقاومت مستحکم‌تر می‌سازد.

جزئیات اجلاسیه و برنامه‌های فرهنگی ماندگار

سرهنگ اصلاحی ضمن ارائه برنامه‌های اجلاسیه بیان داشت: این اجلاسیه در روز پنج‌شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ صبح در ورزشگاه عضدی رشت برگزار خواهد شد و حضور وزیر ورزش، به عنوان سخنران ویژه مراسم پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از نقاشی زنده چهره شهدای ورزشکار توسط هنرمندان برجسته خبر داد که در قالب اجراهای هنری، جلوه‌ای ماندگار از یاد و خاطره این شهدا ارائه خواهد داد.

سرهنگ اصلاحی با اشاره به اهمیت افتخارآفرینی جوانان هم‌افزا گفت: در استان گیلان، نزدیک به ۴۰۰ ورزشکار شهید شناسنامه‌دار داریم و در این راستا، نمایشگاهی در باغ‌موزه دفاع مقدس برای تجلیل از شهدای ورزشکار فراهم آورده خواهد شد. در این نمایشگاه، چهره شهدای شاخص ورزشی با لباس ورزشی و با معرفی رشته تخصصی‌شان به نمایش درمی‌آید. همچنین غرفه‌هایی از حدود ۲۰ رشته ورزشی شهدا در بخش نمایشگاهی معرفی خواهند شد.

سرهنگ اصلاحی در پایان با اشاره به شهادت میلان صابر، قهرمان اسکیت استان، خاطرنشان کرد: این شهید و دیگر ورزشکاران جان‌برکف، الگوی واقعی ملت در عرصه توحید، شهادت و ایثارند و این اجلاسیه فرصتی برای ارج نهادن به تلاش و فداکاری‌های آن‌ها است.