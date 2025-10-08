هاشمی: سلامت زنان همواره در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی ظهر چهارشنبه در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی سلامت زنان در شیراز گفت: استقبال گسترده از کنفرانس‌ها نشان‌دهنده توجه ویژه مدیریت عالی استان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مسائل علمی، به ویژه در حوزه سلامت بانوان است.

وی با اشاره به برگزاری کنگره‌های متعدد در طول سال، ادامه داد: در این کنفرانس خاص بیش از چهارصد مقاله ارسال شده که این موضوع، بیانگر دقت و حساسیت بالای بانوان نسبت به رویدادهای علمی مرتبط با حوزه تخصصی خودشان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ذکر آماری از نیروی انسانی این دانشگاه افزود: در دانشگاه مذکور حدود ۳۵ هزار کارمند داریم که سهم بانوان تقریباً نیمی از این تعداد را تشکیل می‌دهد و تعداد اعضای هیئت علمی خانم نیز در سال‌های اخیر رو به افزایش است.

هاشمی با تأکید بر اهمیت سلامت روان در کنار سلامت جسمانی، به توانمندی‌های زنان در نقش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: زنان علاوه بر مسئولیت‌های شغلی به عنوان مادر و مدیر در خانه نیز مسئولیت‌هایی دارند که آقایان قادر به انجام آن نیستند؛ لذا سلامتی‌شان در اولویت است.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس جمهور و وزرا بر استفاده از ظرفیت بانوان، به آمار مدیران ارشد زن در استان فارس اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در استان فارس، بانوان در سمت‌هایی چون فرماندار حضور دارند و در دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز نزدیک به ده نفر مدیر ارشد خانم در مسئولیت‌های اجرایی و شبکه‌ها مشغول به فعالیت هستند و امیدواریم روز به روز شاهد پیشرفت بیشتر بانوان در مسئولیت‌ها باشیم.