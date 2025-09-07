ژنتیک در بروز سرطان برست در خراسان شمالی نقش مهمی دارد

ارغوان حیدرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سرطان سینه یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در کشور و در خراسان شمالی در صدر آمار ابتلاء قرار دارد که ژنتیک در این موضوع تأثیرگذار است.

وی با اشاره به ضرورت غربالگری این بیماری در استان افزود: بالا بودن آمار سرطان سینه در خراسان شمالی باید مورد تحقیقات علمی قرار گیرد، اما این پژوهش‌ها هزینه‌های سنگینی به‌دنبال دارد.

حیدرزاده ادامه داد: سن آغاز غربالگری سرطان سینه ۴۰ سالگی است و بیشترین سن ابتلاء نیز در همین محدوده سنی گزارش می‌شود که سالانه از طریق ماموگرافی قابل شناسایی است.

این رادیولوژیست تصریح کرد: بانوان استان باید مجاب به انجام ماموگرافی سالانه شوند تا از بروز عوارض پیشرفته بیماری جلوگیری شود و همچنین خراسان شمالی به جراح متخصص سینه نیاز دارد تا خدمات درمانی بیماران کامل‌تر ارائه شود.