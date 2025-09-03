به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم زنگویی زاده چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران بیان کرد: ثبت نام و انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ دانشگاه پیامنور از دیروز، یازدهم شهریورماه در استان آغاز شده است.
سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی افزود: متقاضیان ثبتنام در رشتههایی که پذیرش آنها در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی صورت میگیرد، از سه شنبه ۱۱ شهریورماه بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای مربوط برای پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبتنام و تکمیل فرم انتخاب رشته به روش اینترنتی، اقدام کنند.
سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی گفت: متقاضیانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبتنام کرده و غایب جلسه آزمون بودند نیازی به ثبتنام مجدد برای رشتههایی که پذیرش آنها با سوابق تحصیلی است نداشته و این متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه نسبت به انتخاب کد رشتهمحل از رشتههای بدون آزمون اقدام و در فرم انتخاب رشته درج کنند.
زنگویی زاده تاکید کرد: هر متقاضی که در آزمون سراسری شرکت کرده، میتواند در فرم انتخاب رشته خود که شامل ۱۵۰ کدرشته محل است، بر اساس علاقه مندی، کدرشته محلهای با آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) را انتخاب کند.
وی اظهار کرد: فرآیند انتخاب رشته این دو جداگانه نخواهد بود و همچنین پذیرش در کد رشتهمحلهای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی برای داوطلبان شاخه نظری با ملاک معدل کتبی نهایی دیپلم و داوطلبان شاخه فنی و حرفهای یا کاردانش با معدل کل دیپلم انجام میشود.
سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی گفت: داوطلب میتواند بدون توجه به نوع مدرک دیپلم و از تمامی گروههای آزمایشی به انتخاب رشته در دورههای مختلف نسبت به انتخاب رشته اقدام کند.
وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور بهدلیل استفاده از شیوه آموزشی ترکیبی (حضوری و الکترونیکی) و با استفاده از منابع غنی درسی و برگزاری آزمونهای استاندارد و سراسری، شرایط ادامه تحصیل برای طیف وسیعی از متقاضیان بهویژه مادران یا افرادی که همزمان با تحصیل، اشتغال به کار دارند را هم فراهم آورده و شعار آموزش برای همه، همه جا و همه وقت را با کیفیت آموزش برتر محقق کرده است.
زنگویی زاده بیان کرد: که پذیرفته شدگان در دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی با اینکه کمترین شهریه را در مقایسه با سایر دانشگاههای شهریه پرداز پرداخت میکنند، امکان بهره مندی از وام دانشجویی در تمامی ترمهای تحصیلی را دارند.
سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی به امکان مشاوره انتخاب رشته رایگان به صورت حضوری و تلفنی در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه پیام نور استان اشاره کرد و افزود: داوطلبان میتوانند جهت مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته رایگان با شمارههای ۳۲۲۴۶۰۳۲ و ۳۲۲۴۶۰۴۷ تماس بگیرند.
نظر شما