توزیع واکسن آنفلوآنزا در ایلام آغاز شد

علی نیکونهاد در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز مرحله جدید توزیع واکسن آنفلوآنزا در استان خبر داد و گفت: مانند سالهای گذشته، فرآیند تزریق برای گروههای پرخطر از شهریورماه استارت خورده و تا اواسط پاییز ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره بهسابقه هشتساله این طرح در کشور اظهار داشت: سالمندان بالای ۶۵ سال، بیماران سرطانی، دیالیزی و سایر بیماران خاص، نخستین گروههایی هستند که واکسن به آنها اختصاص مییابد. علاوه بر این، سهمیهای هم برای کارکنان محیطزیست، دامپزشکان و کادر بهداشتودرمان استان که در تماس مستقیم با بیماران قرار دارند، پیشبینی شده است.
وی افزود: سهمیه واکسن آنفلوآنزا از سوی وزارت بهداشت به ایلام ارسال میشود و ما بلافاصله بعد از دریافت، آن را در سطح شهرستانها و شبکههای بهداشت توزیع میکنیم تا گروههای هدف هرچه سریعتر واکسینه شوند.
معاون بهداشتی دانشگاه تأکید کرد: شهروندان در گروههای مشمول، برای دریافت واکسن به مراکز بهداشت محل سکونت خود مراجعه کنند تا مانند سالهای گذشته این پوشش واکسیناسیون، از شدت شیوع و عوارض بیماری در فصل پاییز و زمستان بکاهد.
