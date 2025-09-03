خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) فرصتی بی‌نظیر برای تجدید عهد و بیعت با منجی موعود و نمادی از عدالت‌خواهی در جهان اسلام رقم خورد.

آغاز رسمی دوره امامت حضرت مهدی (عج) یادآور این نکته است که انتظار فرج صرفاً به معنای چشم‌به‌راهی نیست، بلکه تلاشی فعال برای آماده‌سازی خود و جامعه جهت تحقق عدالت و برپایی دولت جهانی حضرت ولی‌عصر (عج) است.

به تاکید کارشناسان مذهبی، انتظار فرج نماد امید، عدالت‌خواهی و پیوند عمیق شیعیان با آرمان‌های بلند امام زمان (عج) است. کارشناسان و مدرسین حوزه‌های علمیه خواهران، انتظار را فرصتی برای تعمیق شناخت امامت و تقویت پیوند مؤمنان با آرمان‌های عدالت‌طلبانه و امید به ظهور می‌دانند.

اکرم فرجی، کارشناس مذهبی مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) ساری، اظهار کرد: در این روز، شیعیان با تجدید بیعت و خواندن دعای عهد، وفاداری و عشق بی‌پایان خود را نسبت به امام زمان تجلی می‌بخشند و منتظر واقعی کسی است که علاوه بر انتظار، در مسیر تحقق عدالت و تقویت قدرت اسلام فعالیت و تلاش مداوم دارد.

تجدید عهد و بیعت با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نماد عدالت‌خواهی در جهان اسلام است

وی در گفتگو با خبرنگار مهر از نهم ربیع‌الاول، روز تجدید عهد و بیعت با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نماد عدالت‌خواهی در جهان اسلام یاد کرد و آن را فرصتی برای تعمیق شناخت امامت و تقویت پیوند مؤمنان با آرمان‌های عدالت‌طلبانه و امید به ظهور محسوب دانست.

وی افزود: این روز در امتداد واقعه غدیر و به‌مثابه غدیری دیگر شناخته می‌شود و یادآور آغاز رسمی امامت حضرت ولی‌عصر پس از شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام است.

فرجی تاکید کرد: در این روز بزرگ، شیعیان با خواندن دعای عهد، وفاداری و عشق بی‌پایان خود را نسبت به امام زمان تجلی می‌بخشند و منتظر واقعی کسی است که علاوه بر انتظار، در مسیر تحقق عدالت و تقویت قدرت اسلام فعالیت و تلاش مداوم دارد.

وی یادآور شد: حضرت امام خمینی (ره) همواره بر این نکته تأکید داشتند که انتظار یعنی خدمت و کوشش برای فراهم کردن مقدمات ظهور و نه صرفاً ایستادن و دعا کردن.

فرجی گفت: منتظر واقعی امام زمان (عج) کسی است که ایمان عمیق و معرفت کامل نسبت به آن حضرت دارد، با بصیرت منتظر است، اخلاق اسلامی را در زندگی خود به‌کار می‌گیرد، در اصلاح خود و جامعه کوشش می‌کند و زندگی‌اش را مطابق رضایت امام زمان (عج) تنظیم می‌کند.

فرصتی برای پیمان وفاداری

همچنین سمانه بالویی، مدرس مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) ساری، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تجدید بیعت با امام زمان فرصتی است برای تجدید عهد عاشقانه و پیمان وفاداری با منجی بشریت که تجلی‌گر عدالت الهی در جهان خواهد بود.

وی افزود: در آینده‌ای روشن که وعده قطعی خداوند است، خورشید عدالت، حضرت امام زمان، ظهور خواهد کرد تا جهان را از نور توحید و عدل لبریز سازد و این ظهور مژده پایان دوران ظلم و آغاز حکومتی جهانی بر پایه حق و عدالت است که همه منتظران با امید و اشتیاق آن را دنبال می‌کنند.

بالویی تأکید کرد: انتظار فرج حضرت ولی‌عصر صرفاً به معنای نظاره‌گری نیست، بلکه حرکتی فعال و مستمر در مسیر خودسازی و آمادگی برای تشکیل حکومت جهانی ایشان است.

وی تصریح کرد: هر منتظر حقیقی باید با ارتقای اخلاق، ایمان و عمل صالح، خود را برای یاری امام زمان آماده کند و در راه تحقق عدالت الهی تلاش کند.

بالویی امام مهدی (عج) را فراتر از یک رهبر سیاسی معرفی کرد و گفت: بیعت با ایشان پیمانی معنوی، ژرف و روحانی است که ما را به پیروی فداکار، وفاداری و جان‌فشانی در راه آرمان‌های ایشان متعهد می‌سازد.

وی تأکید کرد: وفاداری به این پیمان در دوران غیبت ما را ملزم می‌سازد که به قرآن، سنت نبوی و عترت تمسک بجوییم، خود را به اخلاق اسلامی آراسته کنیم و در جامعه الگوی صلاح و مصلح باشیم.

به گفته وی، امر به معروف و نهی از منکر اساس حفظ دین و پیروی از ولایت در این دوران است و امیدواریم خداوند همه را از جمله کسانی قرار دهد که بر عهد و بیعت با مولای خویش ثابت‌قدم بمانند و توفیق یاری و همراهی در سپاه حق و عدالت آن حضرت را نصیب‌شان فرماید.

ظهور حضرت ولی عصر وعده قطعی خداوند است؛ روزی که خورشید عدالت در جهان طلوع خواهد کرد و دوران ظلم و ستم پایان می‌یابد، هر قدمی که منتظران برای ارتقای اخلاق، ایمان و عمل صالح بردارند، مقدمات برپایی حکومت عدل جهانی را نزدیک‌تر می‌کند. بنابراین، انتظار فعال و بیعت مستمر، دو رکن اساسی در آمادگی برای آن روز بزرگ هستند.

در نهایت، انتظار فرج فرصتی برای تجدید عهد، افزایش معرفت نسبت به امام زمان و تقویت پیوند مؤمنان با آرمان عدالت جهانی و تأکیدی است بر اینکه تحقق وعده الهی تنها با ایمان، عمل صالح و کوشش مستمر امکان‌پذیر خواهد شد، پرچم توحید و عدالت تنها زمانی در جهان برافراشته می‌شود که منتظران واقعی، با پایبندی و وفاداری، آماده یاری و همراهی امام زمان باشند.