دیار علویان مهیای «بیعتی تا همیشه»

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در مازندران، استانی که به دیار علویان شهرت دارد، فرهنگ انتظار نه یک شعار، بلکه حقیقتی زنده و جاری در زندگی روزمره مردم است، مردم این خطه در طول سال، با دعا، اشک، امید و حرکت، در مسیر آمادگی برای ظهور گام برمی‌دارند و حال، بار دیگر قرار است عهدی دوباره با حجت الهی ببندند.

مراسم «بیعتی تا همیشه» با محوریت تجدید پیمان عاشقانه با حضرت ولی‌عصر (عج)، عصر امروز در صحن مطهر امام‌زاده یحیی علیه‌السلام ساری برگزار خواهد شد. این مراسم به همت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران، با همکاری شورای هیئات مذهبی و دیگر نهادهای فرهنگی و مردمی، همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود و انتظار می‌رود با استقبال گسترده علاقه‌مندان به فرهنگ مهدویت همراه باشد.

در شب و روز منتهی به این رویداد، حال‌وهوای شهرهای مختلف استان رنگی دیگر به خود گرفته است، شب گذشته بانگ یا مهدی در آسمان مازندران پیچید و مردم دیار علویان با نوای یا لبیک یا مهدی، آغاز امامت دوازدهمین فرزند زهرایی را شادباش گفتند.

برپایی ایستگاه‌های صلواتی و موکب امام زمان (عج) در طول مسیر همایش‌ها از دیگر جلوه‌های ناب این برنامه بود و در گوشه و کنار استان برنامه‌های متنوع مذهبی، فرهنگی و هنری شامل مداحی، مولودی خوانی و قرائت شعر با موضوع مهدویت و انتظار فرج در این آئین جشن در حسینیه‌های مازندران اجرا شد.

بنرهای مزین به نام منجی عالم بشریت

بنرهای مزین به نام حضرت ولی‌عصر، پرچم‌های سبز، نورآرایی معابر، و پویش‌های مردمی، فضای عمومی را معطر به یاد امام غایب کرده است. هیئات مذهبی نیز با برگزاری مجالس ویژه و نشست‌های معرفتی، بستر فرهنگی لازم را برای حضور هرچه باشکوه‌تر مردم فراهم کرده‌اند.

محمد علی باقری، رئیس شورای هیئات مذهبی استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه این مراسم در تقویت روحیه دینداری گفت: بیعتی تا همیشه فقط یک برنامه آئینی نیست، بلکه بازخوانی دوباره عهدی است که هر شیعه با امام زمان خود دارد. مردم مازندران از دیرباز نشان داده‌اند که در راه اهل‌بیت پیش‌گام هستند و هر سال با شور بیشتر در این مراسم شرکت می‌کنند.

مازندران به عنوان یکی از مراکز تاریخی تشیع و محبت به اهل‌بیت، ظرفیت عظیمی در نشر فرهنگ انتظار دارد

وی همچنین افزود: مازندران به عنوان یکی از مراکز تاریخی تشیع و محبت به اهل‌بیت، ظرفیت عظیمی در نشر فرهنگ انتظار دارد و این اجتماع، نمایش زنده‌ای از پیوند مردم با آرمان‌های مهدوی است.

در کنار مسئولان، مردم نیز با شور و اشتیاق وصف‌ناپذیری خود را برای این مراسم آماده می‌کنند. مریم کریمی، یکی از مادران جوان حاضر در برنامه و جشن ساری گفت: این مراسم فرصتی است تا فرزندانم با فرهنگ انتظار آشنا شوند و ما از کودکی به آن‌ها می‌آموزیم که انتظار یعنی آمادگی برای ساختن، نه صرفاً نشستن. حضور در چنین آئینی برای من و خانواده‌ام فرصتی برای تربیت مهدوی است.

محمدعلی نوبخت فرماندار نیز می‌گوید: مهمترین نقشی که انتظار بر فرد منتظر دارد صلابت او در درستکاری است و آنکه در انتظار ظهور مصلح به سر می‌برد باید خود صالح است.

وی اظهار داشت: جهانی بودن شخصیت حضرت مهدی (عج) آنجا بروز می‌کند که زمانی که حتی دشمنان اهل بیت و طهارت (ع) همچون آمریکا و اسرائیل این امر واقف هستند که امام زمان (عج) آمدنی است.

در بسیاری از محلات، نوجوانان و جوانان به صورت خودجوش در حال تهیه پرچم و پوستر برای مراسم هستند، رضا صادقی فرهنگی قائمشهری، با اشاره به شور مردمی ایجادشده در فضای مجازی بیان کرد: حس امیدی که در این روزها در دل مردم مازندران زنده می‌شود بی‌نظیر است.

وی افزود: وقتی ندای لبیک یا مهدی طنین انداز می‌شود، انگار قلبت به‌جای دیگری وصل می‌شود و مراسم، و جشن‌ها فرصتی است تا بگوییم که آماده‌ایم.

در حاشیه این شور مردمی، برنامه‌های معرفتی نیز به‌طور گسترده‌ای در حال اجراست. جلسات تفسیر دعای عهد، حلقه‌های معرفتی با حضور نوجوانان، نشست‌های تخصصی درباره وظایف منتظران و پاسخ‌گویی به شبهات مهدوی، بخشی از اقدامات نهادهای فرهنگی و مذهبی در سطح استان است که با هدف ارتقای معرفت دینی برگزار می‌شود.

ضرورت تعمیق فرهنگ انتظار در جامعه

حجت‌الاسلام محمدرضا نصوری، رئیس بنیاد فرهنگی مهدویت در استان مازندران، با تأکید بر ضرورت تعمیق فرهنگ انتظار در جامعه امروز اظهار داشت: بیعت با امام زمان یک مفهوم زنده و جاری است. این بیعت نباید فقط به سطح مراسم محدود شود، بلکه باید در سبک زندگی، رفتار اجتماعی و اخلاق فردی مردم تجلی یابد. منتظر واقعی کسی است که اهل اصلاح، عدالت‌طلبی و خدمت به جامعه باشد.

او همچنین خاطرنشان کرد: مازندران از دیرباز در حوزه مهدویت فعال بوده و ظرفیت نخبگانی و مردمی این استان می‌تواند الگوی خوبی برای سایر مناطق کشور باشد. خوشبختانه استقبال جوانان از موضوعات معرفتی و فعالیت‌های مرتبط با امام زمان رو به افزایش است و این نشانه‌ای از رشد فرهنگی در سایه اینگونه آیین‌هاست.

دیشب همزمان با لحظه آغاز امامت حضرت حجت، ندای لبیک یا مهدی در مازندران دیار علویان طنین‌انداز شد و مردم مازندران نیز در جای‌جای استان، این ندا را زمزمه کردند و بار دیگر عهدی تازه با امام خویش بستند.

از ساری تا رامسر، از آمل تا نکا، مازندران در حال آماده‌شدن برای یک وعده عاشقانه و بیعتی برای همیشه است، وعده‌ای که هر سال در دل این مردم تجدید می‌شود و هر بار پررنگ‌تر از پیش خود را نشان می‌دهد. فرهنگی که نه در شعار، بلکه در رفتار، نه در ظاهر، بلکه در عمق جان مردم جریان دارد.

مراسم بیعتی تا همیشه امروز در مناطق مختلف مازندران اجرا می‌شود، عهدی که از عمق دل‌های مؤمنان مازندران با امام غایب بسته می‌شود و تا زمان ظهور، زنده خواهد ماند و این بیعت، تنها تجدید یک یاد نیست، بلکه گامی است به سوی جامعه‌ای منتظر، آگاه، امیدوار و در مسیر حق.