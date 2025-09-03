کلید تعجیل ظهور در گرو اخلاق شیعیان است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جواد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روزهای آغازین امامت و ولایت قطب عالم امکان، حضرت حجت بن الحسن (عج)، گفت: ما به عنوان شیعیان و سربازان حضرت، وظایفی داریم که در آیات و روایات به روشنی تبیین شده است. اگر بتوانیم به این تکالیف عمل کنیم، خداوند نیز مصیبت عظمی غیبت را از ما خواهد برداشت.

وی با استناد به آیه یازده سوره مبارکه رعد، «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّیٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ»، ادامه داد: تغییر سرنوشت، از جمله دوران طولانی غیبت، در گرو تغییر اخلاق و رفتار فردی و اجتماعی ماست. زمانی که ما با کم‌معرفتی و ناسپاسی نسبت به مقام امام (عج)، قدر جایگاه ایشان را ندانستیم، نتیجه‌اش دوری از این امام بزرگوار و دسترسی نداشتن به ایشان شد. حال اگر بخواهیم این سرنوشت را تغییر دهیم و از غیبت به دوران ظهور برسیم، باید اخلاق و رفتارمان را متحول کنیم.

حجت الاسلام آزاد، رسیدن به حالت اضطرار در ابعاد مختلف علمی، معرفتی، مدیریتی و اخلاقی را شرط اصلی ظهور دانست و افزود: باید نیاز خود را در همه زمینه‌ها تنها در وجود امام زمان (عج) ببینیم و این نیاز را از خداوند طلب کنیم. هنگامی که این اخلاق و رفتار، از حالت فردی به جمعی تبدیل شود و با عنایت الهی همراه گردد، مقدرات تغییر کرده و دوران غیبت به ظهور منتهی خواهد شد، در غیر این صورت این مصیبت ادامه خواهد یافت.

امام جمعه لامرد با اشاره به توقیع شریف امام زمان (عج) به شیخ مفید، بر «اجتماع قلوب» به عنوان شرط تعجیل ظهور تأکید کرد و گفت: کفایت نمی‌کند که صرفاً در ظاهر کنار هم باشیم، بلکه باید قلب‌هایمان به هم نزدیک شود و محبت و مودت نسبت به یکدیگر حول محور امام زمان (عج) افزایش یابد که الگوی اربعین، نمونه‌ای از اجتماع قلوب، اخلاق اربعینی، سبک زندگی اربعینی و همبستگی شیعیان است. همین الگو باید در سایر زمان‌ها و مناسبت‌ها نیز گسترش پیدا کنند.

حجت الاسلام آزاد تصریح کرد: با گسترش این اخلاق و رفتار و نزدیکی قلوب، وعده الهی مبنی بر ظهور حضرت محقق شود و همه ما توفیق زندگی، نوکری و سربازی در دوران ظهور را پیدا کنیم.