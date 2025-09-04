به گزارش خبرنگار مهر، نرگس بیگلری، ظهر پنجشنبه در سخنانی به مناسبت آغاز امامت حضرت مهدی (عج) تاکید کرد: این رویداد بزرگ، نقطه‌ای مهم و سرشار از معجزه الهی در تاریخ تشیع است که در یکی از تاریک‌ترین لحظات پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) رخ داد.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای قطع رشته ولایت پس از شهادت امام یازدهم، افزود: دشمنان می‌خواستند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، اما اراده الهی بر استمرار و تکمیل نور امامت استوار است.» بیگلری این موضوع را درس بزرگی برای همه شیعیان دانست که باید به وعده الهی درباره ظهور امام زمان (عج) ایمان راسخ داشته باشند.

مسئول امور بانوان استان هرمزگان خانواده مهدوی را نمونه‌ای از شجاعت، ظلم‌ستیزی و غیرت دینی برشمرد و گفت: فرزندان این خانواده از کودکی می‌آموزند که باید در برابر ظلم و زورگویی ایستادگی کنند و هر روز با دعای عهد، عهد خود با امام زمان را تجدید می‌کنند.

بیگلری یکی از وظایف مهم منتظران را شناخت دشمن و مقابله با استکبار جهانی، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد: مراقبت از فضای مجازی، دوری از فرهنگ مبتذل غربی و تقویت هویت اسلامی-ایرانی در خانواده‌ها یک جهاد فرهنگی است.

وی همچنین بر همدلی و دعا برای ملت‌های مظلوم جهان، به ویژه فلسطین و یمن، که مستقیماً مورد هجوم دشمنان قرار دارند، تأکید کرد و افزود: این ملت‌ها همان مستضعفانی هستند که امام زمان وعده نصرتشان را داده است.

بیگلری در پایان با اشاره به نقش مهم خانواده‌ها در تربیت نسل منتظر و زمینه‌ساز ظهور، اظهار داشت: ملت ایران با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، پرچم مبارزه با استکبار را بر دوش کشیده‌اند و باید با وحدت و همدلی از این پرچم محافظت کنیم.