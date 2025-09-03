به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، وودی آلن می‌خواهد پس از فیلم «سلبریتی» محصول ۱۹۹۸، دونالد ترامپ را در فیلم دیگری کارگردانی کند. او می گوید: «کار کردن با او لذت‌بخش است و بازیگر بسیار خوبی است».

این کارگردان که ۴ جایزه اسکار در کارنامه دارد، در مصاحبه اخیر خود با یک پادکست سینمایی، گفت که همکاری با ترامپ که در فیلم «سلبریتی» محصول ۱۹۹۸ وی بازی کرده، لذت‌بخش بود و اگر فرصتی پیش بیاید، دلش می‌خواهد دوباره وی را کارگردانی کند.

وودی آلن ادامه داد: من از معدود افرادی هستم که می‌توانم بگویم ترامپ را کارگردانی کرده‌ام. من در «سلبریتی» ترامپ را کارگردانی کردم. همکاری با او لذت‌بخش بود و او بازیگر بسیار خوبی بود. همه کارها را به درستی انجام داد و استعداد واقعی در کار نمایش داشت. حالا هم می‌توانم او را کارگردانی کنم. اگر او که حالا رئیس‌جمهور است، بخواهد او را کارگردانی کنم، فکر می‌کنم می‌شود کارهایی کرد!

ترامپ در درام کمدی «سلبریتی» آلن نقش خودش را در یک صحنه کوتاه ایفا کرد. در طول صحنه، او با یک خبرنگار مشهور درباره آخرین پیشرفت‌های املاک و مستغلاتش مصاحبه می‌کند. ترامپ در این مصاحبه به شوخی خودخواهی خود را پیش خبرنگار عیان می‌کند و می‌گوید: خب دارم کلیسای جامع سنت پاتریک را می‌خرم، شاید یک خرابکاری کوچک هم پیش آمد و جای آن یک ساختمان بسیار بسیار بلند و زیبا ساختم.

آلن در ادامه گفت که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ به کامالا هریس رأی داده و ۹۹ درصد موارد با ترامپ مخالف است، اما به عنوان یک بازیگر، او «بسیار خوب» بود و هنگام رفتن جلوی دوربین تاثیرگذار بود.

وی عنوان کرد: من تعجب می‌کنم که او خواست وارد سیاست شود. سیاست چیزی جز سردرد و تصمیمات حیاتی و عذاب نیست. او آدمی بود که قبلاً دوست داشت گلف بازی کند، دوست داشت در مسابقات زیبایی داور باشد و دوست داشت کارهایی انجام دهد که لذت‌بخش و آرامش‌بخش باشند. اینکه چرا کسی بخواهد ناگهان خودش را مجبور کند با مسائل سیاسی سر و کله بزند، فراتر از درک من است.

آلن یادآور شد: من با بسیاری از سیاست‌های او، در واقع تقریباً با تمام سیاست‌های او مخالفم. فقط می‌توانم آنچه را که از کارگردانی او در فیلم می‌دانم، قضاوت کنم و می‌گویم او از کار کردن لذت می‌برد و بسیار حرفه‌ای بود، برای همین دوست دارم او را اکنون که رئیس جمهور است کارگردانی کنم و تصمیمات لازم را بگیرم. اما این اتفاق نخواهد افتاد.