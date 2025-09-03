به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن وحیدی صبح چهارشنبه در آئین تکریم رئیس حفاظت اطلاعات مرزبانی استان بوشهر، گفت: امروز رژیم صهیونیستی با پشتیبانی استکبار آمریکای جنایتکار قصد ضربه به نظام و تغییر باورهای دینی و اعتقادی مردم را دارد ولی مردم مؤمن ما با اعتماد به قرآن، ائمه معصومین و اتحاد مثال‌زدنی و نیز اقتدار نیروهای مسلح مقابل آنان ایستاد.

رئیس حفاظت اطلاعات فرماندهی مرزبانی فراجا تصریح کرد: نیروهای مقتدر مسلح، مردم مقاوم ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه با ایمان و وحدت توانستند در برابر ایادی بزرگ و وابسته رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با ایستادگی و مقاومت ابهت پوشالی آنان را در هم بشکند.

وی گفت: باید قدردان وحدت مردم و نیروهای مسلح و تدابیر حکیمانه فرمانده معزز کل قوا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه باشیم.

سردار وحیدی افزود: افتخار ما خدمت در لباس مقدس سربازی در رکاب ولایت در راستای حفظ نظم امنیت مرزها می‌باشد و باید همواره خدمتگزار مردم به ویژه مرزنشینان باشیم.

وحیدی، گفت: مرزبانان باید همواره در کنار مرزنشینان عزیز در جهت استیفای حقوق مرزنشینان و تأمین امنیت دریا تلاش نمایند.

رئیس حفاظت اطلاعات فرماندهی مرزبانی فراجا، بیان داشت: حفاظت اطلاعات در کنار مرزبانی در راستای صحت سلامت کارکنان و ارتقا توان آمادگی عملیاتی تلاش می‌نمایند.

وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های سرهنگ جهان‌خواه برای وی آرزوی سربلندی داشت.