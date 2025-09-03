  1. استانها
  2. یزد
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

۳۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در مهریز کشف شد

۳۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در مهریز کشف شد

مهریز-فرمانده انتظامی استان یزد گفت: ۳۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک واحد دامداری صنعتی در مهریز کشف و یک متهم دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان مهریز با انجام اقدامات اطلاعاتی از وجود تعدادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در یک واحد دامداری صنعتی مطلع شدند.

وی ادامه داد: مأموران ضمن اخذ مجوز قضائی، از محل بازرسی و ۳۶ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف و یک متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد در پایان با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل متهم به مراجع قضائی تصریح کرد: ارزش ریالی این اقلام غیرمجاز توسط کارشناسان مربوطه ۲۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

کد خبر 6578419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها