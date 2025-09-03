۳۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در مهریز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان مهریز با انجام اقدامات اطلاعاتی از وجود تعدادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در یک واحد دامداری صنعتی مطلع شدند.

وی ادامه داد: مأموران ضمن اخذ مجوز قضائی، از محل بازرسی و ۳۶ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف و یک متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد در پایان با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل متهم به مراجع قضائی تصریح کرد: ارزش ریالی این اقلام غیرمجاز توسط کارشناسان مربوطه ۲۱ میلیارد ریال برآورد شده است.