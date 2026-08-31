به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامهای به گمرک ایران، با ابطال معافیت ماده ۱۰۹ آییننامه معادن، واردات ماشینآلات معدنی را مشمول حقوق ورودی کرد.
در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۵۲۳۵۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ در خصوص نسخ ضمنی ماده (۱۰۹) آییننامه اجرایی قانون معادن با توجه به ماده (۳) قانون جهش تولید دانشبنیان، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۴۷۴۸۰۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ دفتر حقوقی وزارت متبوع، منضم به نامه شماره ۵۴۴۵۷/۵۴۲۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ معاون محترم هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی ریاست جمهوری، در خصوص کانلمیکن شدن معافیت مذکور در ماده (۱۰۹) آییننامه اجرایی قانون معادن، مستند به فراز پایانی حکم ماده (۳) قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱، جهت استحضار و ابلاغ به گمرکات اجرایی ایفاد میگردد.
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