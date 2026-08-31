به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید خدری با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی بیان کرد: اصلاح و بهینهسازی موتورخانهها از اقدامهایی است که واحد مستغلات شرکت انجام داده و با هدف بهبود عملکرد تجهیزات و کاهش مصرف انرژی دنبال شده است.
وی همچنین به توسعه انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: نیروگاه خورشیدی ۳۰ کیلوواتی در پالایشگاه و نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی در تأسیسات بندر سیراف احداث شده است. همچنین، پروژه توسعه نیروگاه خورشیدی بندر سیراف با ظرفیت ۱۲۵ کیلووات در حال اجراست که تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم ادامه داد: مجوز احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۲.۵ مگاوات در قالب مشارکت احداث نیروگاه ۱۵.۵ مگاواتی در شهرک مسکونی اخذ شده است که گامی دیگر در مسیر توسعه استفاده از انرژیهای پاک و مدیریت مصرف انرژی به شمار میرود.
خدری کاهش گازهای ارسالی به مشعل را از دیگر اقدامهای مهم شرکت برشمرد و گفت: با حذف پاسیولوها و بهینهسازی شرایط کنترل عملیات، اقدامهای مؤثری برای کاهش گازهای ارسالی به مشعل انجام شده است.
وی از اجرای پروژههای مختلف برای افزایش بازدهی تجهیزات خبر داد و افزود: شستوشوی شیمیایی دو دستگاه بویلر با هدف افزایش بازدهی در مرداد انجام شد. افزونبراین، طرح تعویض محلول آمین واحد شیرینسازی از DEA/MDEA به MDEA در واحد ۴۸۰۰ در حال انجام است که با هدف بهبود عملکرد فرایند و افزایش بهرهوری واحد دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم با اشاره به اقدامهای انجامشده در حوزه مدیریت مصرف برق، گفت: برای پایش دقیقتر مصرف برق در بخشهای صنعتی و ساختمانها، پروژه نصب کنتورهای هوشمند در پالایشگاه اجرا شده و تاکنون ۱۸ کنتور هوشمند در سایت عملیاتی و ۱۸ کنتور در ساختمانها نصب شده است.
خدری افزود: مجوز نصب کنتورهای هوشمند برای منازل مسکونی شهرک توحید نیز دریافت شده و این پروژه اکنون در مرحله تهیه شرح خدمات و تأمین اعتبار قرار دارد. مجموع این اقدامها با رویکرد افزایش بهرهوری، کاهش مصرف انرژی، صیانت از منابع و کمک به پایداری تولید و تأمین گاز در شرکت دنبال میشود و مدیریت مصرف انرژی باید بهعنوان بخشی جداییناپذیر از فرایند تولید پایدار مورد توجه قرار گیرد.
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