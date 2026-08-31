سروری: وقوع زلزله در تهران قطعی است؛ نوسازی بافت فرسوده تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران، وقوع زمین‌لرزه در تهران را موضوعی جدی و انکارناپذیر دانست و خواستار افزایش سرعت نوسازی بافت‌های فرسوده، تخصیص اعتبارات ویژه توسط دولت و ارتقای آمادگی تجهیزاتی سازمان آتش‌نشانی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی شد.

سروری با اشاره به آسیب‌پذیری مناطق دارای بافت فرسوده، این موضوع را یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: سیاست‌های تشویقی مصوب شورای شهر تهران در سال‌های اخیر موجب رشد توجه به نوسازی این بافت‌ها شده است، اما با توجه به حجم تهدیدات، تسریع در این روند نیازمند اقدامات موثرتر و همراهی و تسهیل‌گری بیش از پیش دولت است.

وی همچنین تقویت سازمان آتش‌نشانی و مجموعه‌های امدادی را از دیگر ارکان اصلی آمادگی در برابر زلزله برشمرد و تصریح کرد: در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به تامین تجهیزات مدرن آتش‌نشانی صورت گرفته و بودجه‌های اختصاصی برای خریدهای سرمایه‌ای و ارتقای امکانات مهار بحران منظور شده است.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران در پایان با یادآوری هشدار مستمر کارشناسان طی سالیان گذشته درباره خطر زلزله در تهران و حومه خاطرنشان کرد: اگرچه امیدواریم حادثه تلخی رخ ندهد، اما وقوع آن قطعی است و مدیریت شهری همت خود را بر این موضوع گذاشته و امیدواریم است با تعجیل دستگاه های متولی و طرح‌های پیشگیرانه، آمادگی زیرساختی پایتخت را به حداکثر برسانند.