اجرای سومین مرحله طرح شهیدعجمیان در مدارس چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، احسان طاهری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز مرحله سوم این طرح اظهار کرد: امسال سومین مرحله طرح شهید سید روح‌الله عجمیان با محوریت تجهیز و بهسازی مدارس استان آغاز شده است. هدف ما این است که تا اواسط مهرماه بخش قابل توجهی از مدارس بوستان را بهسازی و شاداب‌سازی کنیم تا دانش‌آموزان در فضایی بانشاط و سالم به تحصیل بپردازند.

وی افزود: با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، موفق به تهیه حدود ۱۵ تن رنگ شده‌ایم. پیش‌بینی می‌کنیم با مشارکت مردم و همراهی گروه‌های جهادی، بتوانیم نزدیک به ۳۰۰ مدرسه را در سطح استان رنگ‌آمیزی و شاداب‌سازی کنیم.

طاهری با تأکید بر اینکه رنگ‌آمیزی مدارس تنها یکی از فازهای اجرایی این طرح است، خاطرنشان کرد: در هفته‌های آینده، اقدامات دیگری از جمله تعمیر سرویس‌های بهداشتی، مرمت صندلی‌های دانش‌آموزان و توزیع تجهیزات مورد نیاز برای تعمیرات در دستور کار قرار دارد.

دبیر قرارگاه جهادی عدالت تربیتی استان در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این اقدامات، فضای آموزشی مدارس استان بیش از پیش برای دانش‌آموزان مطلوب و انگیزه‌بخش شود.