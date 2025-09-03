برداشت مکانیزه برنج از ۳۵۰ هکتار از شالیزار های شهرستان سرباز

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: کاشت و برداشت برنج در بلوچستان یکی از فعالیت‌های مهم کشاورزی به‌ویژه در نواحی مانند سرباز، قصرقند و نیکشهر است.

این محصول به‌دلیل جایگاه ویژه در سبد غذایی مردم، اهمیت اقتصادی و فرهنگی زیادی دارد. کشت برنج در بلوچستان معمولاً در فصل بهار آغاز می‌شود؛ ابتدا زمین‌ها شخم زده و آبگیری می‌شوند تا خاک برای نشاکاری آماده شود.

سپس نشاءهای برنج که در خزانه پرورش یافته‌اند به زمین اصلی منتقل می‌شوند. کشاورزان بلوچ برای آبیاری مزارع برنج از رودخانه‌ها، چاه‌ها و قنوات بهره می‌گیرند و مدیریت آب نقش اساسی در موفقیت کشت دارد، زیرا اقلیم بلوچستان گرم و نسبتاً خشک است.

دوره رشد برنج در این منطقه حدود چهار تا پنج ماه به طول می‌انجامد. با رسیدن خوشه‌ها به رنگ زرد طلایی، زمان برداشت فرا می‌رسد که معمولاً در اواخر تابستان یا اوایل پاییز انجام می‌شود. برداشت در سال‌های گذشته به‌صورت سنتی با داس و امروزه به‌روش مکانیزه صورت می‌گیرد.

برنج بلوچستان به‌دلیل عطر و طعم خاص، کیفیت دانه و مقاومت به شرایط سخت اقلیمی شهرت دارد. این محصول نه تنها نیاز محلی را تأمین می‌کند بلکه در اقتصاد خانوارهای کشاورز نقش مهمی ایفا می‌نماید.

آغاز برداشت برنج در جنوب استان سیستان و بلوچستان

مدیر جهاد کشاورزی سرباز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برداشت مکانیزه برنج در شهرستان سرباز آغاز شد. این طرح از سطح ۳۵۰ هکتار از شالیزارهای این شهرستان، به‌ویژه در منطقه سرگرد با استفاده از دو دستگاه مینی‌کمباین در حال انجام است. پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیر کشت، بیش از هزار تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف شود.

احمد زراعتی افزود: در شهرستان سرباز ارقام متنوعی از برنج محلی کشت می‌شود؛ که از جمله می‌توان به صدری، شفق، نعمت و شیرودی اشاره کرد. این ارقام از کیفیت بالایی برخوردارند و عملکرد مطلوبی را در سال‌های اخیر نشان داده‌اند. با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و عملکرد دستگاه‌های مکانیزه برای کشت و برداشت برنج در این منطقه، انتظار می‌رود میزان تولید در سال‌های آینده نیز روندی افزایشی داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی سرباز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آب مورد نیاز شالیزارهای شهرستان عمدتاً از رودخانه‌ها و قنوات محلی تأمین می‌شود که نقش مهمی در پایداری تولید ایفا می‌کند. توصیه می‌کنیم کشاورزان پیش از آغاز کشت، از کودهای پایه استفاده کنند تا بهره‌وری و کیفیت محصول افزایش یابد.

ایشان بیان کرد: ورود دستگاه‌های مکانیزه به چرخه کشت و برداشت برنج در سرباز، نویدبخش تحولی بزرگ برای کشاورزان منطقه است.

دستگاه‌های مکانیزه باعث افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد

زراعتی تصریح کرد: مکانیزاسیون علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، باعث صرفه‌جویی در زمان و افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد. پیش‌تر، برداشت برنج به روش سنتی زمان‌بر و پرهزینه بود و نیروی انسانی زیادی را درگیر می‌کرد. اکنون با استفاده از ماشین‌آلات مدرن، عملیات برداشت در مدت کوتاهی انجام می‌شود و زحمات کشاورزان به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.

کارشناس مکانیزاسیون کشاورزی در سرباز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تأمین و خرید تجهیزات کشاورزی نیز گامی مهم برای تکمیل زنجیره تولید برنج در منطقه محسوب می‌شود.

مجیب ناروئی افزود: ورود بخش خصوصی برای خرید و تهیه ماشین آلات لازم برای کاشت و برداشت برنج در سطح شهرستان سرباز، کمک قابل توجهی به کشاورزان برنج این منطقه خواهد داشت.

یکی از کشاورزان منطقه با ابراز رضایت از عملکرد دستگاه‌های برداشت مکانیزه گفت: در گذشته برداشت محصول ساعت‌ها زمان می‌برد و کار طاقت‌فرسایی بود، اما امروز با ورود این دستگاه‌ها کار به‌سادگی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

استمرار حمایت از کشاورزان، ترویج استفاده از روش‌های نوین و گسترش مکانیزاسیون می‌تواند به تثبیت جایگاه این استان به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید برنج در کشور کمک کند. این اقدام علاوه بر تأمین نیاز داخلی، زمینه‌ساز توسعه پایدار و افزایش امنیت غذایی در منطقه خواهد بود. بهبود زیرساخت‌های کشاورزی، مکانیزاسیون و حمایت‌های دولتی در تأمین نهاده‌ها و بازار فروش نیز از عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری و رشد برداشت برنج در استان سیستان و بلوچستان محسوب می‌شوند.