به گزارش خبرنگار مهر، سلمان زارع در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: آقای عراقچی! چرا نسبت به آزادی بی‌قید و شرط مهدیه اسفندیاری که بی‌جهت و بدون ارتکاب جرمی در بدترین زندان دولت فرانسه زندانی شده است، اقدامی نمی‌کنید؟

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر امور خارجه، اظهار کرد: در صورت ادامه روند بی‌توجهی به این موضوع، طرح سوال از وزیر را در صحن مجلس دنبال خواهم کرد.

وی تاکید کرد: وزارت خارجه و دستگاه‌های ذیربط باید اقدامات انجام‌شده در راستای آزادی این شیرزن ایرانی را که در حمایت از مردم مظلوم و بی‌گناه غزه زندانی شده است، به اطلاع ملت ایران برساند.