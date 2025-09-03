  1. سیاست
  2. مجلس
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

وزارت خارجه برای آزادی بی‌قید و شرط «مهدیه اسفندیاری» اقدام کند

وزارت خارجه برای آزادی بی‌قید و شرط «مهدیه اسفندیاری» اقدام کند

نماینده مردم لاهیجان در مجلس گفت: وزارت خارجه باید نسبت به آزادی بی‌قید و شرط مهدیه اسفندیاری که بی‌جهت و بدون ارتکاب جرمی در بدترین زندان دولت فرانسه زندانی شده است، اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان زارع در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: آقای عراقچی! چرا نسبت به آزادی بی‌قید و شرط مهدیه اسفندیاری که بی‌جهت و بدون ارتکاب جرمی در بدترین زندان دولت فرانسه زندانی شده است، اقدامی نمی‌کنید؟

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر امور خارجه، اظهار کرد: در صورت ادامه روند بی‌توجهی به این موضوع، طرح سوال از وزیر را در صحن مجلس دنبال خواهم کرد.

وی تاکید کرد: وزارت خارجه و دستگاه‌های ذیربط باید اقدامات انجام‌شده در راستای آزادی این شیرزن ایرانی را که در حمایت از مردم مظلوم و بی‌گناه غزه زندانی شده است، به اطلاع ملت ایران برساند.

کد خبر 6578550
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها