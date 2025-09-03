به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، اظهار کرد: فرهنگ مهدویت و انتظار، مبتنی بر عدالت و امنیت است و در نقطه مقابل، فرهنگ استکبار و صهیونیسم جهانی، چیزی به جز ظلم، بی‌عدالتی، جهالت و ناامنی برای مردم دنیا به‌ویژه مظلومان غزه به همراه نداشته است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: همه ما بر مشکلات انرژی در کشور اعم از خشکسالی و کاهش سطح آب پشت سدها تا مصرف بالای برق در بخش‌های خانگی و صنعتی واقف هستیم، اما سو استفاده‌هایی هم در بخش انرژی صورت می‌گیرد که باعث این ناترازی‌ها شده است.

وی توضیح داد: طبق گزارش رسمی وزارت نیرو، تنها در یک سال گذشته، ۳۱ هزار دستگاه ماینر غیرقانونی استخراج رمزارز کشف شده که مصرفی بالغ بر دو هزار مگاوات برق داشته‌اند. متأسفانه در هر حوزه‌ای که ورود می‌کنیم، با مافیای پرنفوذ و قدرتمند از جمله مافیای انرژی، مافیای رمزارز و مافیای قاچاق مواجه هستیم که مانند زالو به جان منابع کشور افتاده‌اند و خون ملت را می‌مکند. مدیریت انقلابی و مبارزه بی‌امان با فساد و رانت بسیار مهم است.

این نماینده در ادامه، گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از امضای برجام به همه تعهدات خود عمل کرد، اما آمریکا در سال ۲۰۱۸ از این توافق خارج شد. آیا این ترامپ نبود که دستور داد طی ۱۸۰ روز، تمام شرکت‌های خارجی از ایران خارج شوند؟ آیا اتحادیه اروپا بر اساس بند ۲۰ ضمیمه برجام، به تعهدات خود عمل کرد؟

آزادی‌خواه تاکید کرد: کشورهای اروپایی هیچ اقدام مؤثری در عمل به وظایف خود انجام ندادند و این ایران بود که با وجود همه فشارها، پای تعهداتش ایستاد.