پایان پنجره نقل و انتقالات بازیکنان لیگ برتری بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور حضور در فصل جدید رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، پنجره نقل و انتقالات بازیکنان از ۲۱ تیر به صورت رسمی باز شد. طبق اعلام قبلی سازمان لیگ بسکتبال، نیمه شهریور آخرین زمان برای نقل و انتقال بازیکنان است.

بر این اساس فردا (شنبه ۱۵ شهریور) پنجره نقل و انتقال بازیکنان بسکتبال بعد از حدود ۲ ماه بسته خواهد شد. به گفته میثم علیپور رئیس سازمان لیگ، این پنجره تمدید نخواهد شد. وی تاکید دارد که سازمان لیگ بر اساس فعالیت تیم ها در این پنجره نسبت به قطعی شدن حضور آنها در فصل جدید مسابقات تصمیم گیری خواهد کرد.

فصل جدید رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ۳ مهر آغاز خواهد شد.

فصل گذشته این رقابت ها با قهرمانی شهرداری گرگان به پایان رسید. این تیم در سه دیدار فینال، طبیعت مدافع عنوان قهرمانی را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد.