غیبت سرمربیان پیشین تیم ملی در لیگ بسکتبال؛ «غول» هم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با یک هفته تاخیر نسبت به زمان مقرر اولیه، از روز پنجشنبه (۱۰ مهر) آغاز می شود.

۱۲ تیم برگزارکننده این فصل از مسابقات هستند که از فواصل زمانی مختلف اقدام به تشکیل ترکیب خود برای ورود به مسابقات کردند. بدین ترتیب در آستانه این رقابت ها، تکلیف اعضای کادر فنی و بازیکنان هر یک از این تیم ها نهایی شده است این در حالی است که هنوز هستند نفراتی که قراردادی با هیچ تیمی منعقد نکرده اند و این به منزله غیبت آنها در این فصل از مسابقات خواهد بود.

مصطفی هاشمی برای دومین فصل متوالی در لیگ برتر بسکتبال تیمداری نمی کند

سرمربی و مربیان سال های نه چندان دور تیم ملی بسکتبال و کاپیتان پیشین این تیم از جمله این افراد هستند. کسانی که در همین فصل گذشته یا فصل قبل از آن هم جزو لیگ برتری ها به حساب می آمدند اما برای فصل جدید، جایی در میان آنها ندارند.

مصطفی هاشمی یکی از این مربیان است. او که سال ۱۴۰۰ و به دنبال پایان همکاری ۴۲ ماهه مهران شاهین طبع با فدراسیون بسکتبال به عنوان سرمربی تیم ملی، جایگزین او شد برای فصل جدید لیگ برتر همچون فصل قبل، هدایت هیچ تیمی را عهده دار نیست. آخرین حضور او در این رقابت ها مربوط به دو فصل قبل می شود که طی آن هدایت تیم شهرداری گرگان را بر عهده داشت و با این تیم به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

مهران حاتمی دیگر مربی غایب در لیگ بیست و هفتم است. حاتمی که در دوره ریاست مرحوم محمود مشحون هدایت تیم ملی بسکتبال را عهده دار بود و همزمان با سرمربیگری مصطفی هاشمی هم در کادر فنی این تیم قرار گرفت نیز امسال در لیگ برتر مربیگری نمی کند. او فصل گذشته هدایت تیم کاله را عهده دار بود و این تیم را در رده سوم مسابقات قرار داد اما برای فصل جدید، فرزاد کوهیان جایگزین او شده است.

مهران حاتمی سال گذشته کاله را در لیگ برتر بسکتبال سوم کرد اما امسال غایب این مسابقات است

حامد حدادی هم دیگر بسکتبالیست نامدار اما غایب در فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور است. حدادی دو سال پیش و در آخرین دوره جام جهانی، از بسکتبال ملی خداحافظی کرد و بازوبند کاپیتانی این تیم را هم واگذار کرد اما همچنان به بسکتبال باشگاهی خود ادامه داد. او فصل قبل با نفت در لیگ برتر شرکت کرد و با این تیم تا مرحله نیمه نهایی هم پیش رفت.

برای فصل جدید لیگ برتر بسکتبال، این اسطوره بسکتبال ایران که فدراسیون جهانی پیش از جام جهانی ۲۰۲۳ در مطلبی به او لقب «غول» را داده بود، قراردادش را با آبادانی ها تمدید نکرد. تیم تازه وارد استقلال از متقاضیان جذب این اسطوره بود اما به نظر می رسد مذاکرات مالی آنها به نتیجه نرسید و به همین دلیل لیگ امسال بدون حدادی برگزار می شود.

حامد حدادی اسطوره بسکتبال ایران است که برای لیگ بیست و هفتم بسکتبال حضور ندارد

بدین ترتیب فصل جدید لیگ برتر بسکتبال بدون حضور این افراد برگزار می شود مگراینکه در میانه راه مذاکرات نتیجه بخش و انعقاد قراردادی جدید، مسیر آنها را به سمت ورود به لیگ برتر تغییر دهد.