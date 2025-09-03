به گزارش خبرنگار مهر، رضا آقاعلیخانی، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با تأکید بر لزوم ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی رباط کریم گفت: رباط‌کریم دارای دانش‌آموزان و نخبگانی است که در کنکور سراسری رتبه‌های درخشانی کسب کرده‌اند و شایسته نیست چنین ظرفیتی در حوزه کتاب و کتابخوانی با محدودیت مواجه باشد. ما باید امکانات فرهنگی را متناسب با ظرفیت علمی شهرستان توسعه دهیم.

فرماندار رباط‌کریم افزود: افتتاح کتابخانه ملک‌الشعرای بهار پرند، راه‌اندازی دومین کتابخانه سیار و بهسازی کتابخانه جاویدالاثر کاظم اخوان سه محور اصلی این نشست است و انتظار می‌رود با همکاری همه دستگاه‌ها، این پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به نتیجه برسند.

آقاعلیخانی در ادامه به منابع مالی کتابخانه‌ها اشاره و تصریح کرد: طبق قانون، شهرداری‌ها موظف‌اند نیم‌درصد از درآمدهای سالانه خود را به انجمن کتابخانه‌های عمومی اختصاص دهند. اجرای کامل این قانون می‌تواند بسیاری از موانع توسعه و تجهیز کتابخانه‌ها را برطرف کند و ما از شهرداری‌ها انتظار داریم در این زمینه به تکلیف قانونی خود عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: کتابخانه‌های عمومی باید به پاتوق فرهنگی شهر تبدیل شوند. توسعه این مراکز، علاوه بر پاسخ به نیاز علمی دانش‌آموزان و دانشجویان، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای فرهنگ عمومی رباط کریم باشد.

در پایان نشست از تلاش‌های رئیس نهاد کتابخانه‌های عمومی رباط کریم قدردانی و از شهردار نصیرشهر به پاس حمایت‌های مستمر با مجموعه کتابخانه‌های عمومی تقدیر شد.

