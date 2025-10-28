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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

وزیر میراث‌فرهنگی وارد رباط‌کریم شد

وزیر میراث‌فرهنگی وارد رباط‌کریم شد

رباط کریم- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در آغاز سفری نیم روزه به رباط‌کریم وارد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری، بعد از ظهر سه‌شنبه، در آغاز سفری نیم‌روزه به رباط‌کریم وارد شد.

بر اساس این گزارش، وزیر میراث‌فرهنگی و گردشگری در بدو ورود به رباط کریم، مورد استقبال مسئولان محلی، رضا آقاعلیخانی فرماندار رباط کریم و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

این سفر با هدف بررسی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان رباط‌کریم و پیگیری روند طرح‌های میراثی در منطقه انجام می‌شود.

برنامه وزیر شامل ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بازدید از آثار تاریخی شاخص رباط کریم، دیدار با خانواده معظم شهدا و شرکت در نشست شورای اداری با محوریت توسعه گردشگری است.

گفتنی است سفر نیم‌روزه وزیر میراث‌فرهنگی به رباط‌کریم، بخشی از سلسله سفرهای استانی دولت در حوزه تقویت زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی در استان تهران محسوب می‌شود.

کد مطلب 6637428

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