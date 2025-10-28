به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری، بعد از ظهر سه‌شنبه، در آغاز سفری نیم‌روزه به رباط‌کریم وارد شد.

بر اساس این گزارش، وزیر میراث‌فرهنگی و گردشگری در بدو ورود به رباط کریم، مورد استقبال مسئولان محلی، رضا آقاعلیخانی فرماندار رباط کریم و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

این سفر با هدف بررسی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان رباط‌کریم و پیگیری روند طرح‌های میراثی در منطقه انجام می‌شود.

برنامه وزیر شامل ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بازدید از آثار تاریخی شاخص رباط کریم، دیدار با خانواده معظم شهدا و شرکت در نشست شورای اداری با محوریت توسعه گردشگری است.

گفتنی است سفر نیم‌روزه وزیر میراث‌فرهنگی به رباط‌کریم، بخشی از سلسله سفرهای استانی دولت در حوزه تقویت زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی در استان تهران محسوب می‌شود.