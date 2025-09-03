به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه نوشت، گدعون ساعر وزیر خارجه، ایال زامیر رئیس ستاد ارتش و همچنین مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در برابر خواسته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم صف بندی کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، عناصر مذکور توافق جزئی با جنبش حماس را تأیید می‌کنند؛ این در حالی است که نتانیاهو خواهان دستیابی به یک توافق فراگیر است.

این خواسته نتانیاهو که به عمد از سوی وی مطرح می‌شود، باعث شده روند مذاکرات آتش بس در غزه سخت و پیچیده شده و عملاً طی ماه‌های گذشته هیچ پیشرفتی حاصل نشود.