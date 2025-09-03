  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

رونق کشاورزی در شاهرود؛ اجرای طرح آبیاری نوین برای ۲۰ هکتار از مزارع

شاهرود- مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان از افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار و استخر ذخیره آب در دیزج شاهرود با اعتبار ۳۳۶ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شاهرود به مناسبت هفته دولت با حضور استاندار سمنان در محل سالن پورسینا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار و استخر ذخیره آب دیزج خبر داد و ابراز داشت: این طرح ۲۰ هکتار اراضی را تحت پوشش دارد.

وی با تاکید بر اینکه این طرح با مشارکت کشاورزان و حمایت دولت اجرا شده است، افزود: هدف این طرح افزایش بهره وری آب و ارتقا تولید محصولات کشاورزی است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه کل هزینه اجرا طرح ۳۳ هزار و ۶۲۳ میلیون ریال بوده است، ابراز داشت: این طرح شامل سیستم آبیاری موضعی و استخر آب به حجم دو هزار متر مکعب است.

قاسمی در ادامه تصریح کرد: این طرح سال گذشته کلید و امروز در حالی به بهره برداری می‌رسد که می‌تواند در بخش کشاورزی نقش مؤثر و تأثیر گذار داشته باشد.

وی افزود: این روش‌ها همچنین می‌تواند به افزایش تولید محصولاتی نظیر گندم، جو و ذرت کمک کند لذا اجرای آنها در دستور کار جهاد قرار دارد.

