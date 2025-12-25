حذف «ارز ترجیحی» شوکی بر تولیدات کشاورزی سمنان؛ مجلس وارد عمل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی ظهر پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان، اظهار داشت: مجموع تولیدات کشاورزی استان سمنان به صورت سالانه یک میلیون و ۵۸۹ هزار تن است.

وی محصولات شاخص استان را پسته، زردآلو و انگور معرفی کرد و ادامه داد: از این میزان ۷۵۰ هزار تن محصولات زراعی، ۵۱۰ هزار تن محصولات باغی و ۳۳۰ هزار تن شامل دام، طیور و آبزیان است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان با تاکید بر اینکه اصلی ترین موضوع بخش کشاورزی تأمین آب است، ابراز داشت: در این خصوص مدیریت یکپارچه و فرا بخشی و اصلاح سیاست گذاری در سطح کلان باید انجام شود.

قاسمی با اشاره به اینکه در قانون هفتم توسعه به اجرای سامانه‌های نوین آبیاری تاکید شده است، ادامه داد: با توجه به اجرای آنها ۱۶ درصد تعهدات می‌بایست بازنگری انجام شود.

وی خواستار ایجاد مشوق‌های لازم برای توسعه طرح الگوی کشت شد و افزود: برخی تناقض‌ها در این مسیر باید اصلاح و بسته‌های تشویقی تعریف شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان حذف ارز ترجیحی را چالش جدی در بخش کشاورزی خواند و اضافه کرد: از مجلس انتظار می‌رود تا برای پیشگیری از اخلال در روند تولید به دنبال راهی برای تأمین مالی و سرمایه در گردش فعالان کشاورزی باشد.