هشدار هواشناسی در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداه کل هواشناسی استان بوشهر زمان شروع بعد از ظهر چهارشنبه (۱۲ شهریور) و پایان آن جمعه (۱۴ شهریور) خواهد بود.

احتمال بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران و رعد و برق، وقوع تندباد موقت، گردوخاک از مخاطره‌ای این هشدار اعلام شده است.

منطقه اثر این هشدار در برخی نقاط استان غالباً ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی استان بوشهر خواهد بود.

احتمال جاری شدن روان آب و طغیان رودخانه‌های فصلی، احتمال صاعقه، احتمال آب گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وزش باد شدید موقت، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی بخصوص محصول خرما از اثرات این مخاطره است.

اجتناب از توقف در مسیر مسیل‌ها و رودخانه‌ها، اجتناب از چرای دام‌ها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازه‌ها و ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی طی این مدت توصیه می‌شود.