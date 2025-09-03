  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

هشدار هواشناسی در استان بوشهر صادر شد

هشدار هواشناسی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- اداره کل هواشناسی استان بوشهر از ناپایداری‌های همرفتی (در ساعات بعدازظهر تا اوایل شب) و صدور هشدار سطح زرد در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداه کل هواشناسی استان بوشهر زمان شروع بعد از ظهر چهارشنبه (۱۲ شهریور) و پایان آن جمعه (۱۴ شهریور) خواهد بود.

احتمال بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران و رعد و برق، وقوع تندباد موقت، گردوخاک از مخاطره‌ای این هشدار اعلام شده است.

منطقه اثر این هشدار در برخی نقاط استان غالباً ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی استان بوشهر خواهد بود.

احتمال جاری شدن روان آب و طغیان رودخانه‌های فصلی، احتمال صاعقه، احتمال آب گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وزش باد شدید موقت، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی بخصوص محصول خرما از اثرات این مخاطره است.

اجتناب از توقف در مسیر مسیل‌ها و رودخانه‌ها، اجتناب از چرای دام‌ها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازه‌ها و ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی طی این مدت توصیه می‌شود.

کد خبر 6578677

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها