ترافیک سنگین در جاده کرج - چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: این بار ترافیکی از محدوده شهرستانک تا دهانه جنوبی تونل کندوان در برخی نقاط سنگین است.

وی اضافه کرد: همچنین ترافیک در خط شمالی آزادراه کرج - قزوین محدوده حصارک پرحجم گزارش شده است.

کرمی یادآورشد که عملیات عمرانی و انسداد مسیر در قطعه ۲ آزادراه تهران -شمال در محدوده این استان به دلیل اجرای عملیات عمرانی از روز گذشته بسته شده است.

وی بیان کرد: این عملیات عمرانی از ابتدای قطعه دوم آزادراه تهران - شمال محدوده شهرستانک تا انتهای حوزه آزادراه (پل زنگوله) مسیر جنوب به شمال از کیلومتر ۳۲ الی ۵۴، از دیروز ۱۱ شهریورماه آغاز شده و تا صبح روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ادامه دارد.

کرمی گفت: پیش بینی می‌شود از ساعاتی دیگر بر حجم ترافیک در جاده‌های این استان افزوده شود که محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران - شمال و کرج -چالوس اعمال خواهد شد.