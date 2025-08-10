آغاز برداشت محصول انجیر در شهرستان کوه چنار

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی هوشمندی گفت: برداشت انجیر از سطح ۲۸۰۰ هکتار از باغ‌های این شهرستان از اواسط مرداد ماه آغاز شده است و تا نیمه آبان ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه کوه چنار دارای ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ انجیر است، ادامه داد: از این سطح ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار رقم سبز و بقیه به ارقام معمولی اختصاص دارد.

مدیر جهاد کشاورزی کوه چنار با اشاره به اینکه عمده باغ‌های قدیمی انجیر دیم در مناطق کوهستانی واقع شده اند؛ افزود: شهرستان کوه چنار به دلیل اقلیم مناسب و خاک حاصلخیز، یکی از قطب‌های تولید انجیر دیم در جنوب کشور به شمار می‌رود و محصول تولیدی این منطقه از کیفیت مطلوبی برخوردار است و بانوان خانواده نقش به‌سزایی در پرورش و تولید این محصول دارند.

هوشمندی تصریح کرد: تخریب جاده‌های دسترسی به باغ‌ها بر اثر بارندگی و رواناب‌های فصلی، همچنین ملی بودن اراضی از جمله مشکلات مهم انجیرکاران شهرستان است و ایجاد سردخانه و صنایع بسته بندی و فرآوری انجیر می‌تواند نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده محصول داشته باشد.