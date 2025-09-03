به گزارش خبرگزاری مهر، آرش فرزامصفت اظهار کرد: مصوبه وزارت کشور در خصوص تغییر ساعات کاری ادارات و تعطیلی پنجشنبهها در استان گیلان تا پایان شهریور تمدید شده است.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت بهینه مصرف انرژی و هماهنگی با سیاستهای ملی در فصل گرم سال افزود: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور به استانداران، ساعات کاری تمامی ادارات، مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، شهرداریها، بانکها، بیمهها و دستگاههای اجرایی استان گیلان تا پایان شهریورماه، از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۶ صبح تا ۱۳ خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان با بیان اینکه این تصمیم با هدف افزایش بهرهوری و کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار اتخاذ شده است، تأکید کرد: اجرای مصوبه برای همه فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی الزامی است.
فرزامصفت در پایان خاطرنشان کرد: در این مدت، تمامی ادارات استان در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود و دستگاههای خدماترسان و امدادی طبق برنامه داخلی خود، خدمات شبانهروزی را ادامه میدهند.
نظر شما