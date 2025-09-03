غار «کلدر» لرستان دارای سند رسمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال لرستان، سند رسمی غار «کلدر» به‌عنوان یک اثر جهانی ارزشمند به اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان تحویل داده شد.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، در این جلسه با اشاره به اهمیت حفظ و حراست از آثار تاریخی و فرهنگی کشور، صدور سند رسمی برای این قبیل آثار را گامی مهم در جهت حفاظت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تعرض به این میراث گران‌بها دانست.

عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان، در این جلسه با ارائه گزارشی از تعداد آثار تاریخی و گردشگری استان، به ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد اشاره کرد.

وی بر لزوم رقومی‌سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حدنگاری و همچنین صدور سند مالکیت برای آثار مجهول‌المالک که در اختیار میراث‌فرهنگی مانند پل‌های تاریخی، کاروان‌سراها، غارها، آسیاب‌ها، قلعه‌ها هستند و تحت حفاظت قرار دارند، تأکید کرد و گفت: صدور اسناد مالکیت به نام سازمان میراث‌فرهنگی، می‌تواند به حفاظت بهتر از این آثار و جلوگیری از تعرض به آن‌ها کمک کند.

بنابراین گزارش، غار «کلدر»، واقع در دره خرم‌آباد، به‌تازگی در فهرست آثار جهانی یونسکو به ثبت رسیده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سکونت‌گاه‌های اولیه انسان در ایران شناخته می‌شود. قدمت این غار باستانی به حدود ۶۳ هزار سال پیش باز می‌گردد.