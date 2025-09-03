پروژه فتح پس از ۱۲ سال در تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه فتح تهران پس از ۱۲ سال امروز افتتاح شد.
پروژه میدان فتح به عنوان یکی از مهمترین پازلهای «اتصال جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) به بزرگراه آزادگان و آزادراه تهران-ساوه» نقشآفرینی میکند. همچنین این پروژه مهم عمرانی، تسهیلگر تردد در بزرگراههای جنوب غرب تهران از جمله ۳ بزرگراه پیرامونی خود است.
معاون شهردار تهران در پایان گفت: همه ارکان مدیریت شهری برای رفع موانع اجرایی پروژه میدان فتح از جمله املاک و تأسیسات معارض متعدد و انجام عملیات عمرانی تلاش کردند تا شهروندان آثار بهرهبرداری از این کلانپروژه را در تعدیل جریان عبور و مرور احساس کنند.
نظر شما