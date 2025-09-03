به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدزمان قربانی، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری ۹۲ برنامه فرهنگی از سال گذشته تاکنون و نقش مهم اصحاب رسانه در پوشش خبری این فعالیتها، اظهار کرد: رسانهها باید با اطلاعرسانی دقیق و به موقع، در مقابل تحریفها و دروغپردازیهای امپراطوری رسانهای دشمن ایستادگی کنند.
وی با انتقاد از نوع خبررسانی رسانههای غربی و معاند گفت: آنها خبرهای مهمی مانند شهادت کودکان در غزه را تحریف میکنند یا اصلاً پوشش نمیدهند، اما برای خبری مانند زخمی شدن یک حیوان در جنگل چندین برنامه اختصاص میدهند.
قربانی افزود: این رسانهها تلاش میکنند مردم ایران را به گونهای نشان دهند که گویا در مسائل منطقهای و مقاومت مشارکت نمیکنند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان در ادامه با اشاره به گفتمان مقاومت در برابر تئوری سازش دشمنان گفت: ما جنگ طلب نیستیم بلکه اهل مقاومتیم و مقاومت، منطق معقول ایستادگی در برابر زورگویی است که بستر صلح پایدار را فراهم میکند.
وی همچنین از رسانهها خواست که اخبار را با اولویتبندی روحیهبخش و امیدآفرین به مردم منتقل کنند تا انسجام و وحدت درونی نظام مقدس جمهوری اسلامی حفظ شود.
قربانی به مناسبت هفته وحدت و سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بر اهمیت وحدت در جهان اسلام تأکید کرد و گفت: امامین انقلاب، وحدت را یک موضوع اعتقادی و اساسی میدانند و صرفاً نمایشی نیست.
وی در ادامه از تفاهمنامه همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با سازمان زندانها برای اجرای پویش «به عشق پیامبر میبخشم» خبر داد و گفت: هدف آن آزادی زندانیان غیرعمد در استان گلستان است که امیدواریم به زودی استان گلستان شاهد هیچ زندانی غیرعمدی نباشد.
رئیس شورا در پایان با اشاره به برگزاری راهپیمایی «امت رسولالله» در هفته وحدت، حضور پرشور مردم را قوت قلبی برای مظلومان عالم و جبهه مقاومت دانست و گفت: علیرغم جنگ روانی و رسانهای دشمن، مردم ایران پای کار نظام و انقلاب هستند و این مسیر، آنها را به قله کمال خواهد رساند.
