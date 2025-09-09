میزان قطعی اینترنت اپراتورها در بهار۱۴۰۴؛ سهم بازار اپراتورها در پیامک

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین شماره از فصلنامه این سازمان، گزارش شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط به بهار ۱۴۰۴ را منتشر کرده است که بر اساس داده‌های ارائه شده در این گزارش آماری، کل مکالمه‌های شبکه سیار ۸۶,۰۹۴,۹۴۹,۵۶۰ دقیقه اعلام شده است که نسبت به سه ماه اول سال ۱۴۰۳، ۳.۴۶ درصد رشد داشته است و سهم بازار مکالمه اپراتورهای همراه اول ۶۸ رصد، ایرانسل ۳۱ درصد و رایتل ۱ درصد است.

متوسط مکالمه ماهانه به ازای هر کاربر در سه ماه اول سال ۱۴۰۴، ۱۷۴/‏۷۹ دقیقه است که نسبت به سه ماه اول سال ۱۴۰۳ ،۲.۴۴ درصد کاهش داشته است، و سهم اپراتورها از ترافیک مکالمات به شرح زیر است.

بر اساس این گزارش کل پیامک‌های شبکه سیار ۵۶,۲۱۹,۶۲۷,۵۳۱ دقیقه است که سهم بازار اپراتورها از پیامک همراه اول ۵۴ درصد، ایرانسل ۴۰ درصد و رایتل ۶ درصد است، متوسط پیامک ماهانه به ازای هر کاربر ۱۱۴,۱۳ است و سهم پیامک‌های ورودی، خروجی و درون شبکه به شرح زیر است:

بر اساس اطلاعات منتشر شده در بخش سهم بازار مشترکین فعال تلفن همراه به تفکیک اپراتور، در این گزارش، همراه اول با ۵۴ درصد سهم بازار، همچنان در این زمینه پیشرو به شمار می‌رود. این شرکت با سرمایه‌گذاری در شبکه ۴G و توسعه خدمات ۵G، به عنوان ستون اصلی ارتباطات همراه در کشور فعالیت می‌کند. همچنین شرکت ایرانسل نیز با ۴۲ درصد سهم، توانسته با تمرکز بر نوآوری‌های دیجیتال و ارائه خدمات مقرون‌به‌صرفه، رقابت نزدیک خود با همراه اول را حفظ کند. در این میان، رایتل نیز با سهم ۴ درصدی از بازار مذکور، رتبه سوم را در اختیار گرفته است.

شاخص‌های کیفیت شبکه در سه ماه اول سال ۱۴۰۴ نیز از دیگر محورهای مورد بررسی در این گزارش است. بر اساس آمار ارائه شده، متوسط زمان رفت و برگشت بسته (RTT) در این بازه زمانی، در اینترنت ثابت به تفکیک داخلی و بین‌المللی به ترتیب ۲۰.۰۵ و ۷۷.۷۹ میلی ثانیه اعلام شده است. این آمار در اینترنت داخلی و بین‌الملل سیار نیز به ترتیب ۳۴.۹۵ و ۹۵.۳۱ میلی ثانیه است.

متوسط نرخ تأخیر متغیر ارسال و دریافت بسته (Jitter) نیز در این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر همین اساس، نرخ مذکور در شبکه‌های ثابت داخلی و بین‌الملل به ترتیب ۰.۹۹ و ۱.۳۱ میلی ثانیه ثبت شده و همین آمار در اینترنت سیار به ترتیب ۶.۷۷و ۷.۱۱ میلی ثانیه بوده است.

علاوه بر این، در این گزارش میزان قطعی سرویس داده اپراتورها نیز بررسی شده است. طبق اطلاعات این گزارش میزان قطعی سرویس داده همراه اول به تفکیک فناوری ۳G و ۴G به ترتیب ۰.۲۹ و ۰.۱۵ درصد بوده است. همین آمار درباره ایرانسل، ارقام ۰.۵۱ و ۰.۱۸ درصد را نشان می‌دهد. میزان قطعی سرویس‌های ۳G و ۴G رایتل نیز به ترتیب ۰.۶۲ و ۰.۱۵ درصد اعلام شده است.