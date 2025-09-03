در جلسه هم اندیشی نخبگانی کارگروه اقتصاد شهری چه گذشت؟

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی نخبگانی کارگروه اقتصاد شهری شورای اسلامی استان تهران با موضوع بایستههای تأمین مالی پایدار با حضور شهرداران شهرهای استان تهران، شهرداران مناطق ۲۲ گانه پایتخت، معاونین برنامه ریزی و مالی مناطق ۲۲ عصر امروز برگزار شد.
لزوم انسجام ملی برای حل چالشهای مدیریت شهری
احمد صادقی، عضو و رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران، با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی در کشور گفت: امروز ما به یک انسجام ملی نیاز داریم و باید این یکدلی را پررنگتر کنیم تا دشمن نتواند از شکافهای داخلی سوءاستفاده کرده و آسیب وارد کند.
وی با اشاره به جایگاه شوراهای اسلامی در نظام تصمیمگیری کشور افزود: شوراهای سطح کشور رکن چهارم تصمیمگیری نظام هستند و وظایف مشخصی دارند. این شوراها بهعنوان پارلمانهای محلی تعریف شدهاند و سازوکاری برای آسیبشناسی مسائل در نقاط مختلف کشور دارند و مشکلات را به مجلس شورای اسلامی ارائه میدهند.
صادقی با بیان اینکه شورای اسلامی کارگروههای مختلفی را برای بررسی مسائل شهری تشکیل داده است، اظهار داشت: این کارگروهها با هدف برگزاری گفتوگوهای تخصصی و بررسی چالشهای موجود در حوزه مدیریت شهری فعالیت میکنند تا بتوانند به یک جمعبندی رسمی و راهحلهای مؤثر دست یابند.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در این کارگروهها را درآمدهای پایدار دانست و تأکید کرد: بحث تأمین منابع مالی پایدار برای اداره شهرها از اصلیترین چالشهای مدیریت شهری است که نیازمند برنامهریزی و هماهنگی ملی است.
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم، در این جلسه با اشاره به اهمیت تلاشهای جهادی شهرداریها، شوراهای شهر و روستاها در بهبود خدمات عمومی، بر ضرورت تقویت بسترهای قانونی برای ارائه هرچه بهتر این خدمات تأکید کرد.
وی با بیان اینکه قوانین موجود نقش محوری در ساماندهی و توسعه خدمات شهری دارند، گفت: مهمترین مسئله در ارائه خدمات عمومی، چه در سطح ملی و چه در سطح استان و شهر، توجه به قوانین و مقرراتی است که بستر فعالیت مدیران شهری را فراهم میکند. برگزاری این جلسات فرصتی است تا گفتگوها ادامه پیدا کند و خدمات گستردهتر و مؤثرتری به مردم ارائه شود.
تحولات چشمگیر در حوزه خدمات شهری تهران
منظور با اشاره به تحولات چشمگیر در حوزه خدمات شهری تهران تصریح کرد: در سالهای اخیر طراحیهای جدید و تصویب قوانین نوین به شهرداریها کمک کرده تا بسترهای لازم برای ارائه خدمات گستردهتر را فراهم کنند. از جمله این اقدامات، تصویب قانون درآمدهای پایدار شهرداریها در سال ۱۴۰۱ بود؛ قانونی که پس از سالها بررسی و بحثهای گسترده در دولت و مجلس به تصویب رسید و به نوعی یک نقطه عطف در نظام مالی شهرداریها محسوب میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد که لایحه مربوط به درآمدهای پایدار شهرداریها از دهه ۸۰ و در دولت آقای احمدینژاد مطرح شد و پس از بررسیهای طولانی در دولتها و مجالس مختلف، سرانجام در سال ۹۷ دولت اقدام به تکمیل آن کرد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ این قانون مهم به تصویب رسید.
وی همچنین به نقش قوانین مرتبط دیگر اشاره کرد و افزود: در قانون تنظیم مقررات یک و دو، مواد متعددی همچون مواد ۳۷ و ۳۸ به مسائل مرتبط با مدیریت شهری پرداختهاند. همچنین قوانین مهمی همچون قانون سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه، قانون ساماندهی مسکن و قانون تونل مشترک شهری، به شکل مستقیم و غیرمستقیم در توسعه خدمات شهری مؤثر بودهاند.
منظور تأکید کرد: اجرای این قوانین و سیاستها باعث شده ارائه خدمات شهری به یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی تبدیل شود و سطح رضایت مردم به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: اگر تصویری از تهران را هر پنج سال یکبار مقایسه کنیم، شاهد تغییرات گسترده و زیباتری خواهیم بود و امروز تهران به شهری سکونتپذیرتر و با امکانات بهتر تبدیل شده است.
