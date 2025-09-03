درخواست محیط زیست استان از مردم برای شناسایی سومین ضارب شهید دیده بان

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با انتشار عکسی، از شناسایی سومین ضارب شهید هدایت الله دیده بان خبر داد.

در این اطلاعیه از مردم طبیعت دوست درخواست شده در صورت اطلاع از مخفیگاه یا مشاهده ضارب مورد را به پلیس ۱۱۰ یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

گفتنی است در ۱۳ خرداد ۱۴۰۴، ساعت ۱۷ و ۵۰ دقیقه صدای شلیک گلوله در محدوده جاده آسفالته بهبهان به سد مارون واقع در تنگ بیستم منطقه حفاظت شده خائیز این بار نه به سوی «حیات وحش» بلکه، به سوی حافظ «حیات وحش» شلیک شد تا یکی از بهترین و با تجربه ترین محیطبانان استان و کشور که چندین بار مورد تجلیل مسئولان ارشد محیط زیست قرار گرفت را برای همیشه از ما بگیرد.

در این اطلاعیه آمده است، متخلفان سابقه دار که از قبل برای به شهادت رساندن هدایت الله دیاه بان نقشه شوم کشیده بودند وی را با ارائه گزارش صوری از شنیده شدن صدای شلیک گلوله در تنگ بیستم وی را به منطقه خائیز می‌کشانند.

متخلفین که چندین بار سابقه شکار داشتند و هر بار توسط دیده بان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده بودند. به همین منظور، در یک نشست سه نفره تصمیم گرفتند دیده بان را برای همیشه از سر راه خود بردارند فلذا، نقشه‌ای شوم برای وی ترسیم می‌کنند.

دیده بان که حراست از حیات وحش را با جان و دل انجام می‌داد ضمن هماهنگی با رئیس شهرستان و تعدادی از همکاران خود، کمی زودتر از سایر محیطبانان به سمت منطقه حرکت می‌کند.

متخلفین که می‌دانستند دیده بان از چه مسیری می‌آید در جاده آسفالته بهبهان به سد مارون واقع در تنگ بیستم مسلح و منتظر رسیدن وی بودند، آنان به محض دیدن ماشین پیکاب هدایت الله، وی را متوقف تا بصورت شفاهی گزارش صوری خود را نیز به وی نیز اطلاع دهند.

دیده بان که از هویت گزارش دهنده مطلع بود به محض دیدن آنها، خودروی خود را متوقف می‌کند تا شنونده گزارش آنها باشد اما، ضاربین که از قبل نقشه شوم خود را کشیده بودند به محض توقف ماشین پیکاب سازمانی، دیده بان را به گلوله می‌بندد تا وی برای همیشه و در راه دفاع از حیات وحش و زیست بوم کشور به جمع محیطبانان شهیدش بپیوندد.

چون هویت متخلفین برای دستگاه قضا، اطلاعاتی و امنیتی تقریباً معلوم بود، خیلی زود ۲ نفر از ضاربین شهید به همراه سلاح و دوربین سازمانی به سرقت رفته دستگیر و ضمن اعتراف به قتل روانه زندان شدند.

اما ضارب سوم با هویت آقای «فردین سیاسی» که دارای سوابق متعدد جرم بوده و عکس آن بنا به دستور قضایی منتشر شده از زمان وقوع حادثه تا کنون متواری بوده و در این راستا از مردم طبیعت دوست استان و کشور تقاضا مندیم در صورت اطلاع از مخفیگاه ضارب با پلیس ۱۱۰ یا سامانه ۱۵۴۰ تماس حاصل نمایند.