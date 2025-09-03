به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن هفته تعاون، اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» و هم‌راستا با نام‌گذاری سال ۲۰۲۵ به‌عنوان سال جهانی تعاون از سوی سازمان ملل، توجه به ظرفیت‌های مردمی و توسعه اقتصاد تعاونی، بیش از پیش ضروری است.

وی با اشاره به فعالیت بیش از هشت هزار تعاونی در سطح استان مازندران با عضویت دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، افزود: تعاونی‌ها نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه منابع و تحقق عدالت اجتماعی دارند و می‌توانند راهکار مؤثری در رفع چالش‌های اقتصادی باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اعلام آغاز هفته تعاون از ۱۱ تا ۱۷ شهریور، تصریح کرد: در این هفته هفت تعاونی در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسند که مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در آن‌ها بیش از ۹۹۵ میلیارد ریال است و از این میزان، ۷۰ میلیارد ریال از طریق تسهیلات بانکی تأمین شده است.

باقری با اشاره به اشتغال‌زایی این تعاونی‌ها برای بیش از ۲۰۰ نفر و عضویت ۷۰۰ نفر در آن‌ها، خاطرنشان کرد: حوزه فعالیت این تعاونی‌ها متنوع بوده و شامل کلینیک‌های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی، مراکز آندوسکوپی و سونوگرافی، اقامتگاه و رستوران، تولید و پرورش طیور، بسته‌بندی برنج و مرغ و نیز واحدهای چاپ و بسته‌بندی ملزومات چاپ و مرکبات می‌شود.

وی با بیان اینکه تعاونی‌ها در مازندران ۷ درصد از اقتصاد استان را تشکیل می‌دهند، گفت: از نظر تعداد تعاونی‌های ثبت‌شده، استان مازندران رتبه دوم کشور را دارد و این افتخاری برای اقتصاد مردمی استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین به برنامه‌های هفته تعاون در استان اشاره کرد و افزود: تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، دیدار با استاندار و نماینده ولی‌فقیه در استان، برگزاری جشنواره تعاونی‌های برتر، افتتاح پروژه‌های تعاونی، برگزاری جلسه کارگروه توسعه تعاون، رژه تاکسیرانی، بازدید از تعاونی‌ها و دیدار با رسانه‌ها از جمله برنامه‌های این هفته است.

