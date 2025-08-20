به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی عصر چهارشنبه در نشست هماندیشی نمایندگان تشکلها و مؤسسات مردمنهاد استان با معاون سیاسی استاندار، اظهار داشت: نقد سمنها زمانی اثرگذار خواهد بود که شرایط و محدودیتهای دستگاههای اجرایی در نظر گرفته شود و قضاوتها بر پایه واقعیت صورت گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت همگرایی تشکلهای مردمنهاد افزود: در صورت تقویت روحیه همکاری و تعامل میان انجمنها، دیگر نیازی به تعدد و پراکندگی نخواهد بود و میتوان در قالب ظرفیتهای موجود خدمات مؤثرتری به جامعه ارائه کرد.
فرماندار سنندج ابراز امیدواری کرد موضوع گفتوگوهای آتی میان سمنها و مسؤولان به جای تمرکز بر معضلات اجتماعی، بر نشاط و ارتقای سرمایه اجتماعی متمرکز شود.
سجادی همچنین با یادآوری دستاوردهای دولت اصلاحات در تقویت جایگاه نهادهای مدنی گفت: امروز نیز باید این مسیر ادامه یابد و سازمانهای مردمنهاد بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.
نظر شما