خاطره کمال تبریزی از حواشی «مارمولک»؛ اکبر نبوی تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نخستین «شب نقد تهران» با بزرگداشت اکبر نبوی روزنامه‌نگار و منتقد پیشکسوت شامگاه چهارشنبه ۱۲ شهریور با حضور جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه در باغ فردوس تهران برگزار شد.

رائد فریدزاده، عباس سلیمی نمین، حسین انتظامی، منوچهر شاهسواری، کمال تبریزی، مرتضی رزاق کریمی، رضا پورحسین، هادی مقدم دوست، عباس یاری، سعید و ناصر هاشم زاده، رامتین شهبازی، آنتونیا شرکا از جمله حاضران در این مراسم بودند.

محمدرضا مقدسیان اجرای این مراسم را بر عهده داشت که با صحبت های مقدماتی درباره این رویداد درباره عنوان «شب نقد تهران» عنوان کرد: ممکن است سوال شود که چرا این برنامه به نام تهران برگزار می شود مگر قرار نیست این رویداد برای سراسر ایران باشد؟ دلیلش همراهی از طرف موزه سینماست که با این رویداد رقم خورد و متولیان می خواستند پایگاهی برای مسابقه در نظر بگیرند بنابراین این عنوان انتخاب شد ولی اتفاقاً آثار مختلفی از سراسر ایران به مسابقه رسید.

شرافت و اصالت از ویژگی‌های اکبر نبوی است

منوچهر شاهسواری در ادامه پشت تریبون قرار گرفت و با یادآوری دوستی ۴۰ ساله‌اش با اکبر نبوی بیان کرد: صحبت درباره اکبر نبوی هم سخت و هم آسان است. از ویژگی های جذاب اکبر نبوی شرافت اوست. با این نکته که شرافت دیگر در جهان کنونی مبنای احترام و اعتبار افراد نیست و باید تاسف خورد اگر نداشتن شرافت فضیلت شود و داشتن شرافت یک گوهر نایاب.

وی اضافه کرد: وجود اصالت از دیگر مشخصه های اکبر عزیز است. امیدوارم روزی شب های فرهنگ که در دفتر او برگزار می شود به همت خودش منتشر شود. او در این نشست ها میزبان و سفره دار بحث درباره سهروردی، شاهنامه و اهل هنر و فلسفه است.

سپس کمال تبریزی کارگردان سریال «سرزمین مادری» با اشاره به حضور نبوی در شوراهای وقت تلویزیون برای ارزیابی این مجموعه عنوان کرد: در زمان سریال «سرزمین کهن» (مادری) مشاجره های زیادی درباره اشکالات فیلمنامه داشتیم. با این حال در جلسه ای که بعد از تولید سریال و اولین جلسه پخش اثر در میان مدیران بود تنها کسی که اشاره کرد که علیه این سریال شورش می شود اکبر نبوی بود. البته آن زمان هیچ یک از مدیران باور نکرد. ما متوجه نبودیم و این به خاطر نگاه عمیق او نسبت به جامعه بود. امیدوارم تعداد منتقدانی مثل اکبر نبوی بیشتر شود.

تنها کسی که در ماجرای حواشی «مارمولک» ما را همراهی کرد اکبر نبوی بود

وی با اشاره به خاطره دیگری گفت: زمانیکه «مارمولک» اکران شده بود، می دانید که می خواستند ما را اعدام کنند و به شدت جو تندی نسبت به فیلمسازها وجود داشت. آن زمان ما را به حوزه علمیه قم احضار کردند و اکبر نبوی با ما همراه شد با اینکه می دانست رویکرد مهربانانه ای وجود ندارد. من، منوچهر محمدی و اکبر نبوی به آن جلسه رفتیم که البته به شکل عجیبی برگزار شد. الان همه می گویند دست شما درد نکند که «مارمولک» را ساختید ولی آن زمان فضا اینگونه نبود و در آن شرایط تنها کسی که اهل دل بود و ما را همراهی کرد اکبر نبوی بود.

سپس حسین انتظامی پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی عنوان کرد: او روزنامه نگار است، مدیر و فعال فرهنگی و منتقد سینماست. او خوش فکر و بی ادعاست. دگم نیست و آرای متصلب ندارد و اصلاً فرهنگ عرصه جزمیت نیست. مدیریت فرهنگ و هنر با مدیریت خطی و تک بعدی متفاوت است. ما در این عرصه با کسانی در ارتباط هستیم که ساحت خلق دارند.

در این مراسم همچنین دیگر منتقدان از جمله عزیزالله حاجی مشهدی، عباس یاری، عباس سلیمی نمین چهره سیاسی و … درباره اکبر نبوی سخن گفتند.

در این رویداد همچنین با حضور مدیرعامل موزه سینما از همسر اکبر نبوی به عنوان همراه او در این سال ها قدردانی شد.

اکبر نبوی در ادامه و پس از سخنان مهمانان در مراسم تجلیل خود اظهار کرد: من به شدت از پذیرفتن این مراسم اجتناب داشتم و ای کاش بر موضع خود می ماندم چون امشب شرمنده همه دوستان شدم که معتقدم در آیینه وجودی شان از خوبی های خودشان گفتند.

یادی از هوشنگ کاووسی و اکبر عالمی

وی در سخنانی کوتاه بیان کرد: فقط در حوزه نقد از هوشنگ کاووسی یاد کنم که در نوجوانی از او آموختم و پس از انقلاب و در جوانی از اکبر عالمی آموختم. ای کاش دیگرانی که خیلی مقدم بر من بودند تجلیل شدند. برای سینمای کشور، نسل جدیدی که می آید و انتشار آموخته هایش آرزوی پیروزی دارم.

در ادامه مقدسیان با اشاره به معرفی رویداد «شب نقد تهران» عنوان کرد: ۱۵ سریال شبکه نمایش خانگی سوژه نقد قرار گرفت، آثاری که قسمت پایانی آنها در سال ۱۴۰۳ پخش شد.

نقد را از انحصاری بودن و تک بعدی بودن دربیاوریم

وی بیان کرد: امیدوارم نقد را از انحصاری بودن و تک بعدی بودن دربیاوریم. یکی از مصادیق تفکر انتقادی توجه به مفهوم نقد است.

سپس رامتین شهبازی بیانیه هیئت داوران را خواند و در پایان برگزیدگان نقد سریال های شبکه نمایش خانگی در این رویداد معرفی شدند.

پویا یاسین زاده نفر اول برای سریال «در انتهای شب»، مهران معصومی نفر دوم برای «در انتهای شب» و آریا باقری برای «افعی تهران» و مهسا عسگری برای «بازنده» به طور مشترک نفر سوم شدند. همچنین فرهاد ریاضی برای «در انتهای شب» و محمدامین جعفرآبادی برای «بازنده» شایسته تقدیر شدند.