برگزاری اختتامیه دومین جشنواره فرهنگی هنری ستادهای نماز جمعه «قلب شهر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، ظهر امروز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه، اختتامیه دومین جشنواره فرهنگی هنری ستادهای برگزاری نماز جمعه کشور در مجتمع فرهنگی آدینه برگزار شد.

در بخش تجلیل‌ها، از محمد حرزاده خادم پیشکسوت استان یزد، محمد زنگویی خادم پیشکسوت استان خراسان جنوبی و حکمعلی اسماعیلی خادم پیشکسوت استان زنجان و همچنین خانم دلیری نویسنده کتاب «میزبانی از کودک در نماز جمعه» تقدیر به عمل آمد.

در ادامه نیز ستادهای برگزیده نماز جمعه در محورهای مختلف در دو بخش مراکز استان و سایر شهرها معرفی و تقدیر شدند.

در قسمت گزارش تصویری هفته و برنامه‌های ویژه کودکان شهر کرمان و خطبه نگار شهر کرج به عنوان مراکز استان برگزیده انتخاب شدند. شهر کاشان در قسمت اطلاعیه نمازجمعه، بندرعباس و بجنورد در قسمت گزارش تصویری هفته، قم و کرمان در قسمت برنامه‌های ویژه نوجوانان و جوانان، کرج در قسمت شبکه اجتماعی ستاد، ساماندهی و شهر قم در قسمت هویت بخشی خادمین، شهر کرمان در قسمت میز خدمت و پاسخگویی، شهر کرج در قسمت برنامه‌های ویژه کودکان، شهر بندرعباس در قسمت نشریه نماز جمعه، شهر شیراز در قسمت خطبه‌نگار به عنوان شهرهای شایسته تقدیر انتخاب شدند.



از بین سایر شهرها در بخش گزارش تصویری هفته شهر مهریز، برنامه‌های ویژه نوجوانان و جوانان شهر سیراف و بهمن (یزد)، ساماندهی و هویت‌بخشی خادمین شهر شهرقدس، برنامه‌های دعوت شهر سربیشه، میز خدمت و پاسخگویی شهر دشتی و کوهرنگ، برنامه‌های ویژه کودکان شهر بهارستان و در قسمت خطبه‌نگار شهر بابلسر به عنوان شهرهای برگزیده انتخاب شدند.

همچنین در بخش اطلاعیه نمازجمعه شهرهای پرند، سیرجان، آمل، لامرد، مرند، در بخش گزارش تصویری هفته شهرهای پاکدشت، رابر، خوی، رودان، در بخش طرح تریبون مناسبتی و موضوعی شهرهای بافق، مارگون، پرند، در بخش مجری مکبر شهرهای مهریز، نکا، سروستان، هفشجان، در بخش برنامه‌های ویژه نوجوانان و جوانان شهر جهرم، در بخش شبکه اجتماعی ستاد شهرهای لامرد، سیرجان، کاکی، مهران، پردیسان، در بخش پویش‌های فرهنگی، اجتماعی و مناسبتی شهرهای کاکی، جاجرم، شهرقدس، در بخش ساماندهی و هویت‌بخشی خادمین شهر جاجرم، در بخش نظام برنامه‌ریزی و ارزیابی شهر شهرقدس و تویسرکان، در بخش برنامه‌های دعوت شهر شهرقدس، در قسمت میزخدمت و پاسخگویی شهرهای محمودآبادنمونه، جاجرم، در قسمت خطبه نگار شهرهای لامرد، کنگان، هشتگرد به عنوان شهرهای شایسته تقدیر انتخاب شدند.

اختتامیه دومین جشنواره فرهنگی هنری ستادهای برگزاری نمازجمعه با محوریت تقویت ظرفیت‌های مردمی و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی، امروز با معرفی و تقدیر از برگزیدگان به کار خود پایان داد.