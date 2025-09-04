ساعی: تکواندو افتخارآفرین بوده و دلیل بخشی از شادی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز جهانی تکواندو عصر امروز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه در جریان هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر نوجوانان باشگاه‌های کشور با حضور جمعی از پیشکسوتان، داوران و اهالی این رشته در خانه تکواندو برگزار شد.

پس از تلاوت آیاتی از قران کریم و طنین سرود جمهوری اسلامی، رئیس فدراسیون تکواندو ضمن خیرمقدم به حاضرین گفت: ما ورزشکاران امروز، روز جهانی تکواندو را جشن می‌گیریم؛ روزی که یادآور تلاش، انضباط، احترام و همبستگی خانواده بزرگ تکواندو است.

وی افزود: ما در ایران یک خانواده بیش از یک میلیونی هستیم که افتخارات زیادی کسب کرده و باعث بالا رفتن پرچم مقدس و سه رنگ جمهوری اسلامی در بزرگترین آوردگاه‌های جهانی شده است، تکواندو برای ما فقط یک ورزش نیست؛ راهی است برای پرورش اراده، اخلاق و منش پهلوانی. به همه مربیان، قهرمانان و دوستداران این رشته تبریک می‌گویم و از خدا می‌خواهم همواره در مسیر رشد و افتخار، همدل و پیروز باشید.

در ادامه این مراسم هاشم شکری و محمد امین حبیب زاده چند فرم پومسه را اجرا کردند. تجلیل از استاد محمد اسماعیل آذرپاد و استاد مریم عربی دو تن از پیشکسوتان پیش رو تکواندو تجلیل و قدردانی شد. اجرای نمایش آئینی سنتی توسط گروه هنری آیلان به سرپرستی استاد توحید حاجی بابایی به عنوان یکی از پرافتخارترین گروه‌های رقص آئینی کشور، بخش دیگر برنامه بود.

سلام نظامی داوران شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر نوجوانان به همراه هادی ساعی رئیس، محمد جمشیدی سرپرست دبیرکل و شهرام اربابای رئیس کمیته داوران بخش پایانی مراسم فوق بود.