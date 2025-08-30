پروژه های هفته دولت در بم نماد عزم راسخ دولت برای توسعه شرق کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر عطاپور، عصر شنبه در آئین افتتاح و کلنگزنی پروژههای هفته دولت در شهرستان بم اظهار داشت: این پروژهها با تمرکز بر حوزههای کلیدی نظیر گردشگری، سلامت و انرژیهای نو، نویدبخش آیندهای روشن برای بم و مناطق پیرامونی آن است.
وی افزود: شهرستان بم در سالهای اخیر شاهد تحولات عمرانی و زیرساختی مهمی بوده و آنچه امروز در قالب پروژههای هفته دولت آغاز یا افتتاح میشود، گامی تازه و بلند در مسیر توسعه بم و مناطق پیرامونی آن به شمار میرود.
وی در تشریح جزئیات این پروژهها، به کلنگزنی درگاه ورودی بیابان لوت اشاره کرد و افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و با اعتبار اولیه سه میلیارد تومان از محل کمیته برنامهریزی شهرستان آغاز شده است.
معاون استاندار کرمان با تأکید بر ظرفیت ارزشمند بیابان لوت برای گردشگری ملی و بینالمللی، اظهار داشت: برای تکمیل این طرح حدود ۸۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است و احداث این درگاه ورودی، مسیر بهرهبرداری اصولی از این پتانسیل بینظیر را هموار خواهد کرد.
عطاپور، همچنین از افتتاح آبنمای خیابان هادی ساعی خبر داد و گفت: این طرح با مساحت ۹۰۰ مترمربع و اعتبار ۸۰ میلیارد ریال به اجرا درآمده و ویژگی منحصربهفرد آن، استفاده از آب قنوات موجود در مسیر است که جلوهای تازه و دلنشین به بافت شهری بم بخشیده است.
معاون استاندار کرمان تصریح کرد: در حوزه زیرساختهای شهری نیز، چندین طرح مهم از جمله زیرسازی و آسفالت کندروی جنب دادگستری، روکش آسفالت بلوار امام خمینی و بلوار کارگر انجام شده است.
عطاپور، افزود: این پروژهها مجموعاً بیش از ۳۷ هزار مترمربع از معابر شهری بم را پوشش داده و با اعتباری بالغ بر ۲۵۵ میلیارد ریال اجرا شدهاند که در بهبود تردد و آسایش شهروندان نقش بسزایی دارد.
وی گفت: در بخش سرمایهگذاری خصوصی، رستوران نخل طلایی با ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار افتتاح شدکه این مجموعه علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید، به رونق گردشگری شهری کمک شایانی خواهد کرد.
وی افزود: همچنین در حوزه سلامت، مرکز جامع سلامت ۹ شهری در شهر بروات با ۱۱۵ میلیارد ریال اعتبار به بهرهبرداری رسید که بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی و بهداشتی مردم منطقه را پوشش میدهد.
معاون سیاسی استانداری کرمان با اشاره به توجه ویژه دولت به رفاه و نشاط جوانان و دانشجویان، از افتتاح زمین ورزشی ویژه دانشجویان دختر مجتمع آموزش عالی بم در فضایی سه هزار مترمربعی و با اعتباری بیش از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خبر داد.
عطاپور، افزود: آلاچیقهایی برای رفاه دانشجویان در دست احداث است و دیوارهای اطراف این مجموعه بهگونهای استتار خواهد شد تا امنیت و آسایش دانشجویان دختر به بهترین نحو تضمین شود.
وی همچنین به آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در روستای سرپشت محور دارزین دهبکری اشاره کرد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال کلنگزنی شد و میتواند در زمینه توسعه انرژیهای نو و ایجاد اشتغال پایدار، گامی مؤثر برای شرق استان باشد.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری کرمان تأکید کرد: این پروژهها تنها بخشی از برنامههای توسعهای دولت در شهرستان بم است که افتتاح این طرحها علاوه بر رفع نیازهای اساسی مردم، به تقویت روحیه امید و اعتماد اجتماعی منجر خواهد شد و دولت خود را موظف میداند مسیر عمران و آبادانی شرق استان کرمان را با جدیت و پشتکار دنبال کند.
