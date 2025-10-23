  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

بازی‌های آسیایی جوانان- بحرین

پومسه‌کاران تکواندو با برد شروع کردند

در رقابت‌های تکواندو سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین دو نماینده پومسه با برد شروع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندوی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین صبح امروز (پنج‌شنبه) در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین آغاز شد که دو نماینده پومسه کشورمان به مصاف رقبا رفتند.

در بخش پسران بهداد نقی‌ئی در رقابت با کالب آن جلو کالده از فیلیپین با امتیاز ۸.۵ به برتری رسید و به یک‌چهارم نهایی رسید.

در مرحله یک‌هشتم نهایی دختران نیز زینب شهریاری با نماینده سنگاپور رقابت کرد که با امتیاز ۸.۴ به برتری رسید و راهی مرحله بعد شد.

نماینده پسران ایران در این مرحله نیز در رقابتی بسیار نزدیک برابر رقیبی از چین تایپه با امتیاز ۸.۵۶ پیروز و راهی نیمه نهایی شد.

هدایت تیم پسران برعهده سیدحسین موسی‌نیا است و مربیگری تیم دختران را مهدیه عقبایی برعهده دارد.

سیده فرزانه شریفی

