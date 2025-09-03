۵۰ درصد جمعیت کشور، زنان توانمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامییگانه بعداز ظهرروز چهارشنبه در دومین همایش کارآفرینان زن استان که با عنوان «اردبیل در مسیر هم افزایی زنان کارآفرین نوآور» در سالن اجتماعات نهاد کتابخانههای عمومی استان برگزار شد، افزود: برای حرفه آموزی بانوان نیازمند تغییرات بنیادین در سیستم آموزشی هستیم.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ بانوی کارآفرین در عرصههای اقتصادی و تولیدی استان اردبیل فعالیت میکنند افزود: نخستین اقدام حمایتی از بانوان، تغییر رویکرد و نگرش نسبت به کنش اجتماعی و اقتصادی آنان در جامعه است.
استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت طراحی سامانههای توانمندسازی و زیرساختهای هوشمند برای حضور میدانی بانوان ادامه داد: انسان محور توسعه است و مسیر پیشرفت نیز آموزش بهروز همراه با بهرهمندی از فناوریهای نوین خواهد بود.
امامی یگانه تصریح کرد: باید فراتر از حس مطالبهگری، بهدنبال تقویت روحیه مشارکتپذیری افراد باشیم و سهم هر یک از آحاد جامعه در حل مشکلات اجتماعی مشخص شود.
در این همایش مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل با بیان اینکه کارآفرینی عرصهای است که زنان در آن نقش بسزایی ایفا میکنند، گفت: خوشبختانه بخش خصوصی در این عرصه حضور پر رنگی دارد به طوری که ۸۷ درصد اشتغالزایی زنان مربوط به این بخش است.
فریبا محمدلو اظهار کرد: دولت چهاردهم تأکید ویژهای بر حضور بانوان در عرصههای اجتماعی به ویژه کسب و کار دارد و در حمایت از زنان کارآفرین طرحهایی، چون برگزاری دورههای آموزشی و مهارتافزایی، ارائه تسهیلات خوداشتغالی، برگزاری نمایشگاه عرضه محصولات و معرفی زنان کارآفرین برتر را در دست اقدام دارد.
همچنین رئیس انجمن بانوان کارآفرین کشور نیز در این همایش گفت: ۲۴ درصد نوآوریهای کشور توسط زنان انجام میشود و ۵ درصد از کل زنان ایران در حوزه نوآوری و کارآفرینی فعال هستند.
فیروزه صابر افزود: در حالی که نیمی از جامعه زنان هستند، حضورشان در دانشگاهها به ۶۰ درصد رسیده است ولی میزان اشتغال آنها به زور به ۱۸ درصد میرسد.
وی افزود: متوسط نوآوری در ایران در حال حاضر حدود ۲۴ درصد و در جهان ۱۷ درصد است و در بحث کارآفرینی نیز میانگین جهانی ۱۰.۵ درصد و این شاخص در ایران به حدود پنج درصد میرسد که این نشان میدهد در وجهه اجتماعی باید باور به داراییهای خود را جدی بگیریم و فعال کنیم.
